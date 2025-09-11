Martín Vizcarra reafirma su opinión sobre Santiváñez: "Obviamente es él quien está gobernando"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, reafirmó su opinión respecto a que Juan José Santiváñez es quien realmente gobierna el Perú.

Asegura que Santiváñez decidió sus traslados

En entrevista con Nicolás Lúcar, en Hablemos Claro, Vizcarra Cornejo aseguró que quien decidió sus dos traslados durante el tiempo que se le dictó detención preventiva fue Juan José Santiváñez.

"Para justificar mi traslado de Piedras Gordas, en Ancón, el documento que finalmente me dan es que yo estoy en Lurigancho, incluso tengo registro en Lurigancho (...) La junta dijo (...) que como es un penal de diez mil reos, entonces me trasladan a Piedras Gordas, Ancón II, por motivos de seguridad. (...) Yo tengo seguro, aquí esta decisión la ha tomado el presidente del Perú, Santiváñez ", sentenció.

De esta forma, el líder del partido Perú Primero, reafirmó su creencia de que Santiváñez es quien gobierna nuestro país, incluso aseguró que las decisiones y recomendaciones de este tendrían más peso en la presidenta Dina Boluarte, que las del premier Eduardo Arana.

"Obviamente él es el que está gobernando. ¿Tú crees que haya alguien que tenga más peso que él? ¿Tu crees que el premier pueda enmendarlo la plana a Santiváñez? Si hay dos opiniones, una es de Santiváñez y otra del premier ¿Cual toma Dina? La de Santiváñez", cuestionó.

Sorpresiva llegada a penal Ancón II

El exmandatario fue enfático en señalar que la muestra clara de que Santiváñez es quien gobierna, fue su caso, ya que afirma que nadie entendía las medidas tomadas para sus traslados.

"Es el presidente del Perú. Quien está ejerciendo la presidencia del Perú y, obviamente, ese tipo de decisiones vienen de ese nivel. Porque todo el personal administrativo del INPE, el administrador, el director del penal, el alcaide, nadie entendía", contó.

Aseguró que su llegada al penal de Ancón II fue sorpresiva, pues al llegar no tenía una celda designada, por ello, fue que los tres días que estuvo en dicho establecimiento penitenciario permaneció en la posta médica. "Me pusieron ahí porque no tenían dónde ponerme y comenzaron a habilitarme una celda".

"Me permiten ir a ver y la he visto la celda, felizmente no he estado un día, porque esa sí era una celda de castigo. Porque decía ahí 'Celda de aislamiento'", reveló.

Pese a todo, agradeció al personal, pues afirmó que tuvieron un buen trato con él durante su estancia y contó que la incertidumbre era por el constante cambio y el conocer dónde se quedaría.

De esta manera, Martín Vizcarra reafirmó su creencia de que Juan José Santiváñez es quien gobierna el Perú. Además, aseguró que él decidió sus polémicos traslados a penales.