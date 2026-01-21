Miguel Almenara: "El modelo económico en el Perú ha funcionado, el problema es la corrupción y la impunidad"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el candidato al Senado por el partido Perú Moderno, Miguel Almenara, aseveró que el modelo económico en el Perú ha funcionado y señaló que el problema es la corrupción y la impunidad.

La corrupción y la impunidad como problemas

Desde la óptica de Almenara el modelo económico que sostiene nuestro país ha sido favorable, sin embargo, se ha visto mermado por actos corruptos e impunes que también se pueden ver reflejados en otros países de la región.

"El gran problema de Perú es la corrupción y la impunidad. Cuando a un corrupto tú le dices que vas a tuquear, que te van a poner menos pena, menos gesto. Hay impunidad, lo hago y sigo avanzando", enfatizó.

En esa línea, el candidato al Senado por el partido Perú Moderno refirió que por dicho escenario, ahora el botín de las regiones que ahora tendrán doble presupuesto lo cual avizoró que "va a ser una guerra".

"Todo el mundo está esperando a las regiones y alcaldías. Entonces, son personas las que hay que empezar a elegir, personas buenas. Cualquier modelo que apliquemos si no hay personas ... Tenemos en Europa cuántos modelos y todo funciona porque hay buenas personas", aseguró.

Virgilio Acuña se pronuncia sobre José Jeri

En paralelo, el candidato al Senado por el partido Perú Federal, Virgilio Acuña, afirmó que José Jerí debe dejar la Presidencia de la República por el caso 'Chifagate'."Tiene que dejar Palacio de Gobierno e ir a Barbadillo", agregó.

"Si uno actúa en forma real y directamente contra la criminalidad, Jerí debe ser un hombre que tiene que dejar Palacio de Gobierno y tiene que ir a Barbadillo ese es su camino porque es uno de los presidentes que ha caminado criminalmente proque la delincuencia y la corrupción está básicamente en el Congreso y Palacio de Gobierno", aseveró.

Bajo esa premisa, enfatizó que ojalá los candidatos presidenciales así como los partidos políticos "dejen de ser tibios y apunten directamente" a la censura de este jefe de Estado. "Él (José Jerí) está encargado de la presidencia porque es presidente del Congreso de la República y lo que corresponde es censurar y no estar tibiamente pidiendo que renuncie o presente un informe", añadió.

