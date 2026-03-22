Ministro Ángelo Alfaro renuncia al sector Energía y Minas tras polémica por denuncia, confirmó el Gobierno

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras rechazar la denuncia por presunto abuso sexual en su contra, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, renunció al cargo, según confirmó la Presidencia de la República este domingo 22 de marzo.

Ángelo Alfaro renuncia al Minem en medio de denuncia

Alfaro se vio envuelto en la polémica el pasado 18 de marzo luego de que una mujer denunciara ante un medio de comunicación haber sido víctima de violencia sexual en el año 2000, cuando este tenía 47 años y ella era menor de edad.

El caso mediático escaló y, pese a que el ministro rechazó haber cometido el crimen, el Gobierno anunció, mediante un comunicado oficial, que Alfaro Lombardi presentó su renuncia al Minem, la cual fue aceptada.

En el escrito, se agradece y reconoce a Alfaro por sus labores durante su corta gestión como titular de Energía y Minas, especialmente durante la crisis energética del gas natural.

"El Gobierno expresa su reconocimiento y agradecimiento al señor Ángelo Alfaro por los servicios prestados durante su gestión, destacando su compromiso y esfuerzo en la conducción de un sector estratégico para el desarrollo del país, especialmente en contexto complejo para la seguridad energética nacional", indica el comunicado.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú comunica a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/SVV2P662uz — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 23, 2026

Ministerio de la Mujer exhortó al MP a tomar medidas

Días atrás, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se había pronunciado ante la denuncia pública en contra del ahora exministro a través de un comunicado en redes sociales. En él, exhortó al Ministerio Público a "actuar conforme a ley" e iniciar las diligencias correspondientes.

En el escrito, indican rechazar toda forma de violencia contra la mujer, señalando que "nada lo justifica". Además, la cartera informó que no se registran procesos penales o judiciales vigentes por el presunto caso de abuso sexual, hecho "ocurrido hace más de 20 años", precisan.

"Al no registrarse procesos penales o judiciales vigentes vinculados a los hechos, ocurridos hace más de 20 años, exhortamos al Ministerio Público a actuar conforme a ley, y, de corresponder, iniciar las diligencias respectivas para el esclarecimiento del caso", indican.

Además, añaden que, ante la gravedad de la denuncia, corresponde que las instancias competentes del sistema judicial vean el caso sin ningún tipo de interferencia del Poder Ejecutivo.

"Corresponde que los hechos sean investigados y esclarecidos por las instancias competentes del sistema de justicia, con pleno respeto al debido proceso y sin ningún tipo de interferencia por parte del Poder Ejecutivo", agregaron.

Este domingo 22 de marzo, el Gobierno confirmó la renuncia del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, tras la polémica por la denuncia en su contra por presunto abuso sexual.