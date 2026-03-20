Presidente Balcázar sobre voto de confianza al Gabinete Arroyo: "Yo soy muy amigo de todas las bancadas del Congreso"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José María Balcázar, fue consultado sobre las expectativas que se tienen en el Ejecutivo en torno al pedido del voto de confianza ante el Pleno del Congreso, por parte del nuevo Gabinete Ministerial de Luis Arroyo.

Amistad con parlamentarios

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe de Estado aseguró que existe una coordinación previa con las bancadas parlamentarias para ver si otorgarán o no dicha cuestión. Al respecto, añadió que mantiene una amistad con los parlamentarios en general, por lo que mostró su confianza en que se vote a favor del Gabinete Arroyo.

"Yo soy muy amigo de todas las bancadas del Congreso, no tengo ningún problema (...) ", dijo a nuestro medio de comunicación, este viernes 20 de marzo.

En esa línea, se refirió brevemente a la renuncia de Denisse Miralles a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sobre esto, precisó que la salida de la expremier no se debió a que las bancadas le habían comentado que no otorgarían la confianza de su Gabinete.

El presidente precisó que nunca buscó eludir el debate en Parlamento, el cual se iba a llevar a cabo el pasado miércoles 18 de marzo, en donde Miralles y sus ministros iban a exponer su plan de Gobierno frente a las bancadas; luego de ello, estas debían votar si se encontraban a favor o en contra; sin embargo, esta situación no se dio debido a la renuncia de la expremier a solo un día.

Sobre cambios en la PCM

Según Balcázar, los cambios en la PCM se presentaron debido a que tenían el objetivo de afrontar con "mayor eficacia", la lucha contra la inseguridad ciudadana. Por tal motivo, reemplazaron a Miralles por Luis Arroyo, general de División en retiro del Ejército del Perú.

Cabe mencionar que, en caso se niegue la confianza a Arroyo, tendrá que renovar el Gabinete, nuevamente. Además, el presidente indicó que "no le preocupa", por el momento, detallar la fecha para solicitar dicho voto. "Tenemos 30 días", precisó.

Sobre su estado de salud

En otro momento, el presidente Balcázar fue consultado sobre su estado de salud, debido a rumores que circulan en los últimos días. Sobre ello, la autoridad descartó que su salud sea delicada; si bien tuvo una enfermedad hace un tiempo considerable, actualmente se encuentra estable y cada vez estaría mejor.

"Me han creado una situación de que estoy enfermo (...) La verdad es que estuve enfermo hace mucho tiempo, una enfermedad, pero yo estoy actualmente lúcido y el público me puede ver y constatar de que estoy reaccionando muy bien y cada vez me siento mejor", enfatizó Balcázar.

Es así como, el jefe de Estado, José María Balcázar, se aclaró los cambios ocurridos en la PCM. Asimismo, aseguró que le otorgarían el voto de confianza al nuevo Gabinete de Luis Arroyo.