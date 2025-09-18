RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tras aprobación del Congreso

Ministro de Trabajo afirma que presidenta Boluarte promulgará ley para el octavo retiro de AFP

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, afirmó que la presidenta Dina Boluarte promulgará la ley para el octavo retiro de las AFP, tras la autorización del Pleno del Congreso. El Ejecutivo aún no ha confirmado si la promulgación de la ley se dará previo o posterior a su viaje a Estados Unidos.

Tras la reciente, aprobación del Parlamento con 110 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, el ministro de Trabajo del gabinete de Dina Boluarte, afirmó que la presidenta continuará con el proceso de promulgación de la ley. 

Presidenta Boluarte promulgará ley de retiro de las AFP, asegura ministro

Desde exteriores del Congreso de la República, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, respondió las preguntas de los hombres y mujeres de prensa tras la reciente aprobación del Congreso de la República para el octavo retiro de las AFP.

El ministro Maurate ratificó la postura adoptada por el Ejecutivo y confirmó que la presidenta Dina Boluarte promulgará la ley tras la aprobación de la autógrafa de ley aprobada desde el Parlamento. Añadió que la mandataria ya había manifestado su apoyo al retiro. Ahora, queda en manos de la mandataria efectuar la promulgación de la ley. 

"De hecho que la va a promulgar. La presidenta públicamente ha expresado su voluntad de apoyar esta iniciativa de parte del Congreso de la República, en consecuencia, va a promulgarla" 

Con la reciente aprobación del viaje de Dina Boluarte hacia Estados Unidos del 21 al 25 de setiembre, hasta el momento se desconoce si la mandataria promulgara el retiro de las 4UIT previo o posterior a su viaje a la ciudad de Nueva York. 

Noticia en desarrollo...

