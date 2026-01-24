Ministro Walter Martínez descartó renuncias en gabinete tras 'Chifagate': "Estamos más unidos que nunca"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Niega crisis en el Ejecutivo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, descartó renuncias o conflictos internos dentro del gabinete de ministros del presidente José Jerí, tras el escándalo del caso 'Chifagate'.

"Estamos más unidos que nunca"

Tras las declaraciones del premier Ernesto Álvarez respecto a las reuniones secretas del mandatario, donde asegura que el empresario chino Zhihua Yang "emboscó" a Jerí divulgando las imágenes, Martínez reafirmó su respaldo hacia él en diálogo con Canal N.

Asimismo, descartó rotundamente una posible crisis en la interna del Consejo de Ministros, pese a las seis mociones de censura contra el jefe de Estado por parte del Congreso y la falta de respaldo político de diversos personajes.

"Ernesto Álvarez se mantiene firme en el liderazgo del Consejo de Ministros. Descarto categóricamente cualquier comentario que se hace sobre algún conflicto o problema que pueda haber en el gabinete", aseveró.

El titular de la cartera de Justicia afirmó que el gabinete "se encuentra más unido que nunca", enfocando su atención en el trabajo que realizan "en pro del bienestar de la ciudadanía".

Además, Martínez señaló no tener conocimiento de ninguna presentacion oficial de renuncia dentro de equipo ministerial de José Jerí. "No se advierte esa posibilidad", precisó.

El alto funcionario también se refirió a la renuncia de Ivan Paredes Yataco a la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y reafimó la reestructuración y reorganización de la autoridad penitenciaria, que derivará en la transición a la SUNIR.

"Estamos proponiendo la implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), y ahí estamos considerando estos nuevos perfiles y una nueva organización del sistema penitenciario", comentó.

Según Martínez, el decreto legislativo en torno a la SUNIR será publicado para fines de enero.

Congreso alcanza firmas para presentar moción de vacancia contra Jerí

Este viernes 24, la moción de vacancia contra el presidente José Jerí que impulsó el congresista Segundo Montalvo del Partido Perú Libre, alcanzó las 26 firmas necesarias para que sea presentada.

El oficio fue ingresado al área de trámite documentario del Congreso, para destituir al mandatario por permanente incapacidad moral.

Uno de los argumentos que tuvo el parlamentario de la agrupación de Vladimir Cerrón es que el jefe de Estado ha tenido una conducta inmoral con respecto al manejo de los fondos públicos, especialmente con Petroperú y su proceso de restructuración.

El otro tema por el que se busca vacar a Jerí Oré es por las reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang. Por este motivo, el mandatario se presentó ante la Comisión de Fiscalización para dar sus descargos, aunque sin resultar convincente para la mayoría de los legisladores.