Morgan Quero destaca rol de Dina Boluarte en nuevo modelo educativo: "Sin usted no hubiera sido posible este cambio"

Durante una ceremonia oficial, el ministro de Educación, Morgan Quero, reconoció públicamente a la presidenta Dina Boluarte por su respaldo al nuevo modelo educativo en Perú, afirmando que su liderazgo fue clave para concretar los recientes cambios impulsados por el Ejecutivo.

Ministro de Educación elogia a Dina Boluarte

El titular del Ministerio de Educación (Minedu) formó parte de la 75.ª edición de las Palmas Magisteriales, condecoración que el Estado entrega desde 1949 a los educadores y otros profesionales que han dejado huella en la educación y el desarrollo del país.

Durante su participación en dicho evento, Morgan Quero aprovechó la oportunidad para dirigirse hacia la mandataria y darle el crédito por apostar por el nuevo modelo educativo y su propuesta de pacto social por el sector. En un inicio, destacó que gracias a su iniciativa y liderazgo se permite dejar cimientos en su cartera ministerial para revalorizar al magisterio.

"Sin su liderazgo, sin su inspiración presidenta, no hubiera sido posible caminar en el diálogo y por supuesto la unidad que desarrollamos gracias a su propuesta en torno al pacto social por la educación que hoy nos permite dejar los cimientos de un nuevo modelo educativo", expresó en un inicio.

Justifica elogios por trayectoria de Dina Boluarte

Seguidamente, el ministro Morgan Quero justificó sus palabras a favor de la jefa de Estado, asegurando que nada hubiera sido posible por su historia de vida y su destino. Recordó su trayectoria en la vida política y en especial, su tiempo como docente en la localidad de Chinchero desde tan joven, lo que le permitió comprender lo que implica la labor y dedicación en este sector.

"Esto no hubiera sido posible sin esa historia de vida y su destino, que viniendo de Challhuanca y habiendo sido maestra de Chinchero muy joven, en Cotaruse tres meses, le permitió comprender profundamente no solamente ser una alumna, sino también alguien que tenía un destino de servicio a la patria. Gracias presidenta por eso. Sin usted no hubiera sido posible este cambio de la educación en Perú", concluyó Quero.

Finalmente, aseguró que gracias a esta apuesta de Dina Boluarte, el Gobierno dejará un nuevo modelo que "revalorice a los maestros del Perú", así como, mejora en "la infraestructura, que nos permita orientar la educación para el trabajo, que nos conecte al mundo con la tecnología".

Con estas declaraciones, el titular del Minedu, Morgan Quero, reafirma la línea de colaboración su sector y el Ejecutivo, posicionando a la mandataria Dina Boluarte como una figura central en la implementación del nuevo modelo educativo en Perú.