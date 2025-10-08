Morgan Quero a la prensa: "Confunden aptitudes de libertad de expresión con la posibilidad de generalizar con insultos"

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Educación, Morgan Quero, salió en la misma línea de Eduardo Arana, quien, tras la sesión del Consejo de Ministros de ayer, martes 7 de octubre, acusó a la prensa de cometer "actos de violencia" contra la presidenta Dina Boluarte.

En diálogo con los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), mencionó que "las críticas están permitidas, más no las lisuras", en agravio de la mandataria. En esa línea, exhortó a "cuidar la democracia".

Morgan Quero, ministro de Educación: Algunos confunden actitudes de libertad de expresión con la posibilidad de generalizar con insultos a la investidura presidencial



Asegura que hay violencia hacia Boluarte

Tras la ceremonia por los 204.° aniversario de la creación de la Marina de Guerra del Perú y el 146.° aniversario del glorioso Combate Naval de Angamos, Quero sostuvo que "la violencia verbal es equivalente a la violencia física", haciendo alusión a algún maltrato que habría recibido la jefa de Estado. Agregó que, los peruanos en general deben conducirse en base al respeto.

"Algunos confunden aptitudes de libertad de expresión con la posibilidad de generalizar con insultos a la investidura presidencial. No lo voy a repetir (...) yo no voy a repetir lo que muchos ciudadanos y la opinión pública a podido ver y oír, por un lado, por algunos canales de televisión de señal abierta, en algunos medios, a través de sociales", dijo desde el Callao.

Sobre lo afirmado por el primer ministro hace menos de 24 horas, señaló que "no se puede tirar fango a la democracia", argumentando que existe "cierto encono" hacia la presidenta.

Arana afirma ataques "por ser mujer y por su lugar de origen"

Durante su habitual conferencia de prensa, desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), su titular, se refirió sobre los ataques violentos que algunos medios de comunicación estarían realizando en contra de Boluarte Zegarra.

"No sé, si esta (agresión) la hacen porque es mujer o por su origen andino y creen que no se puede defender. Este es un ataque a la persona, no un ataque a la investidura", indicó Arana.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, avaló las palabras del primer ministro, indicando que la ciudadanía que debe dar el ejemplo para construir un mejor país.

"Los insultos no son críticas, no es libertad de expresión. El insulto es violencia (...) si nosotros toleramos o normalizamos insultos, que son violencia a la señora presidenta constitucional de la República, no solo estamos permitiendo un acto de violencia a una mujer", expuso.

Desde el Ejecutivo continúan responsabilizando a los medios de ciertos ataques hacia Dina Boluarte. La mandataria, como es de costumbre, no mantiene comunicación con la prensa nacional.