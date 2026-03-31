José Luna denuncia amenazas de muerte contra candidato a gobierno de Tumbes y rechaza atentado

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez denunció que su postulante a gobernador regional para Tumbes, Manuel de Lama Hirsh, recibe amenazas de muerte y rechazó el ataque explosivo contra un local comercial vinculado a político de la zona.

Gálvez condena atentado

A través de sus redes sociales y una conferencia de prensa, el líder de Podemos Perú condenó el ataque que se registró en la veterinaria del candidato de Tumbes y exigió a las autoridades acciones concretas.

"Repudiamos enérgicamente el cobarde atentado que sufrió nuestro candidato Manuel de Lama y su familia, en Tumbes. ¡Exigimos a las autoridades policiales que investiguen este hecho delincuencial y detengan a estos criminales!", expresó en su cuenta de X.

En declaraciones a Exitosa, el candidato presidencial consideró que el atentado no es coincidencia, pues a su parecer no es casualidad que se haya dado días después de un mitin realizado en Tumbes. Ante ello aseguró que no bajarán la guardia y no serán amedrentados.

"Han tratado de boicotear el mitin y después le han puesto una granada a nuestro candidato, lo que nosotros estamos viendo es que los delincuentes y las bandas están preocupadas porque si Podemos Perú llega, está creciendo como está creciendo se va a acabar la fiesta para esas bandas, porque o terminan presos o terminan muertos"; manifestó.

Repudiamos enérgicamente el cobarde atentado que sufrió nuestro candidato Manuel de Lama y su familia, en Tumbes. ¡Exigimos a las autoridades policiales que investiguen este hecho delincuencial y detengan a estos criminales! No permitan que estos actos criminales tiñan de sangre... — José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) March 30, 2026

Atentado contra veterinaria

La tarde del último lunes 30 de marzo, las calles del Barrio de Bellavista, en Tumbes, se vieron cubiertas por el terror luego de que en los exteriores de la veterinaria del candidato a gobernador regional Manuel de Lama dejaran un artefacto explosivo que fue hallado por los propios trabajadores oculto en una bolsa de regalo.

Según testigos, la sospecha sobre el contenido del paquete inició por el fuerte olor a pólvora que emanaba de la bolsa, lo que los obligó a revisarlo y posteriormente arrojarlo hacia la calle para alejarlo y evitar una tragedia.

Cabe señalar que no es la primera vez que una situación similar se registra contra el postulante, pues en febrero recibió una carta extorsiva junto a un artefacto explosivo.

"Manolo, tienes 48 horas para darnos una solución. Métete al grupo y, para la próxima advertencia, te prendo la camioneta [...]. Atentamente, los LB del Terror", según decía el papel.

Es por ello que José Luna Gálvez, candidato de Podemos Perú, rechazó el ataque sufrió su candidato Manuel de Lama en Tumbes.