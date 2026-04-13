Congreso: Mesa Directiva respalda a Fernando Rospigliosi tras recibir condena por difamar a Delia Espinoza

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de un comunicado, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso expresaron su respaldo al titular de este poder del Estado, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), luego de haber sido condenado a nueve meses de prisión suspendida por el delito de difamación, en agravio de la exfiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela.

Como se recuerda, en su adelantó de fallo llevado a cabo el pasado 7 de abril, la jueza Norma Carbajal Chávez, del Juzgado Supremo Unipersonal, también impuso un pago por concepto de reparación civil equivalente a 200 000 soles en favor de la demandante.

Acusan vulneración a la libertad de expresión

Los parlamentarios en mención suscribieron un comunicado en conjunto este lunes 13 de abril, donde condenaron lo dictaminado por el Poder Judicial. Es importante señalar que, la lectura íntegra de la sentencia será este miércoles 15 de abril.

En esa misma línea, señalan que lo anunciado por la Sala atenta contra el derecho a la libertad de opinión de Rospigliosi Capurro, contemplados en el artículo 2, inciso 4, y en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, confían en que la revisión del fallo pueda ser favorable para el congresista del bloque fujimorista.

"Reafirmamos en el sistema de justicia y en la garantía de la pluralidad de instancia, prevista en el artículo 139 de la Constitución, esperando que este fallo pueda ser revisado y corregido por la instancia superior competente, en estricto respeto del orden constitucional y de las prerrogativas que corresponden al ejercicio de la función parlamentaria", señala la misiva.

Rospigliosi apelará sentencia

Luego de conocer su sentencia, Fernando Rospigliosi anunció que apelará la decisión de la magistrada Carbajal Chávez. Asimismo, acusó ser víctima de una "persecución" por parte del aparato de justicia.

"Espinoza fue sancionada por el Congreso y por la JNJ precisamente por las ilegalidades que cometió cuando era Fiscal. Tratan de silenciar toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Esto confirma que hay que barrer el sistema judicial. Con esta gente jamás podremos derrotar a la delincuencia", sostuvo en sus redes.

Pese a la condena recibida, el también exministro del Interior reafirmó las acusaciones contra la extitular del Ministerio Público; es decir, ratificó sus calificativos de "pro terrorista, pro delincuencia y desquiciada".

El fallo contra el presidente encargado del Congreso generó el respaldo de los extitulares de la institución, quienes calificaron de "peligrosa" la sentencia.