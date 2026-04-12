Jefe de la ONPE pide disculpas por falta de material electoral y graves retrasos: "No se entregó en 15 locales"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras las graves demoras en la entrega de material electoral y, en consecuencia, cientos de mesas de sufragio no instaladas en Lima Sur, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ofreció disculpas públicas a los electores y miembros que han quedado fuera de las votaciones.

ONPE se disculpa con 63 mil electores que no pudieron votar

Desde las 7 de la mañana, se habían reportado retrasos importantes y problemas logísticos durante la jornada electoral de las Elecciones 2026 en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Villa el Salvador.

En consecuencia, numerosos locales de votación ubicados en estos sectores no recibieron material electoral a tiempo, lo que impidió la instalación de cientos de mesas de sufragio.

Ante esta situación, fuertemente criticada por diversos candidatos presidenciales como Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Keiko Fujimori, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presidida por Corvetto, se dirigió a los votantes que no pudieron sufragar.

"Nosotros le presentamos nuestras disculpas no solamente a esos 63,300 ciudadanos perjudicados de manera directa, sino a los que tuvieron que esperar, tanto miembros de mesa como electores, a lo largo de la mañana, para que puedan tener el material a la mano", expresó.

Jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que electores que quedaron fuera de votaciones no tendrán multa.

Asimismo, el titular de la entidad electoral señaló como posible causa del problema del despliegue de material electoral, "en esta oportunidad", al proceso de entregas en el exterior que tiene la ONPE a su cargo, que se lleva a cabo "por río y por aire".

También informó que, según el centro de soporte de la ONPE, no se logró entregar material electoral a un total de 15 locales de votación en Lima: tres en SJM, siete en Lurín y cinco en Pachacámac.

"En estos locales, no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido un impacto en 63,300 electores y electoras", agregó Corvetto.

Corvetto confirma que 211 mesas de sufragio no fueron instaladas

Lejos de proponer alguna medida extraordinaria para dar posibilidad a que estos miles de ciudadanos limeños puedan ejercer su voto, Corvetto aseguró que están realizando trámites y haciéndose responsables para que este grupo esté exento de la multa electoral.

"A esta hora, informamos, que a nivel nacional, de las 92,012 mesas de sufragio, se lograron instalar 99.8% de mesas en todo el territorio nacional. Solo 211 mesas no se lograron instalar", precisó.

Por otro lado, el jefe de la ONPE subrayó que, durante la mañana, solicitaron una reunión de pleno ampliado con el presidente del JNE, Roberto Burneo, donde se le planteó la ampliación del horario de votación.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, pidió disculpas a los 63,300 electores en Lima Sur que no pudieron sufragar este domingo 12 de abril por la falta de material electoral.