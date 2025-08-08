Fiscalía acusa a Humberto Abanto y 28 otros implicados por el caso Árbitros de Odebrecht

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, presentó la acusación penal por el caso Árbitros vinculado a Odebrecht contra 29 involucrados, entre ellos el abogado Humberto Abanto, por presuntamente conformar una organización criminal dedicada a la comisión de actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas entre 2011 y 2015.

Acusación fiscal

Según el organismo público, el modus operandi fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron estos procedimientos para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos.

Mediante un comunicado, se informó que la fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato, Diana Liz Canchihuamán Castañeda, solicitó penas de prisión efectiva que van desde los nueve años hasta lo 25 años y cuatro meses por los presuntos delitos de organización crimincal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.

Además de Abanto, se sabe que la acusación considera a Richard Martín, Frankz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina, entre otros árbitros que fueron señalados como presuntos integrantes del esquema.

🚨 #LoÚltimo | Equipo Especial Lava Jato presenta acusación penal contra Humberto Abanto, Richard Martín, Frank Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros por caso #Árbitros.



✅ Son imputados por conformar una organización criminal que cometió graves actos de... pic.twitter.com/VSBc53CghJ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 8, 2025

Tesis fiscal

Según el documentos, los hechos ilicitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas -Chacas-San Luis.

En estas, el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otroso, en el proceso constructivo de las obras públicas, solicitaban el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los que fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje. Por ello se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña.

Esto se daría previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros. Tras obtener los beneficios económicos, estos eran convertidos e ingresaban a incrementar el patrimonio de los árbitros y funcionarios, con dinero proveniente de actos de corrupción.

Cabe señalar que, en su momento el equipo de fiscales abrió una investigación preliminar contra los árbitros que fallaron a favor de la firma brasileña en procesos contra el Estado peruano. En aquel entonces la entidad informó que serían 15 árbitros los que estarían implicados. En 2019 el fiscal Germán Juárez solicitó 36 meses de prisión preventiva para 16 árbitros que habrían favorecido irregurarmente a la empresa.

La Fiscalía dio a conocer que la acusación prsesentada por el caso Árbitros vinculado a Odebrecht constituye la acusación número 27 que presenta el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial.