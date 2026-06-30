Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realizará "revisión integral" previo a proclamación presidencial de Keiko

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó realizar una "revisión integral" de las actuaciones jurisdiccionales desarrolladas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) previo a la proclamación presidencial de Keiko Fujimori.

Pleno del JNE ordena "revisión integral"

Antes de emitir el Acta de Proclamación de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, el máximo tribunal electoral peruano ordenó esta acción que fue acordada a través de un acuerdo de pleno y que ha sido publicada este martes, 30 de junio, en el diario oficial El Peruano.

Allí se establece que revisará de oficio las actas de proclamación descentralizadas, resoluciones de recuento, votos impugnados, apelaciones, y cualquier tipo de actuaciones procesales que resulten pertinentes "en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral".

Asimismo, en este dispositivo se estipula que se ha dispuesto que se notifique a los Jurados Electorales Especiales el presente acuerdo "en el más breve plazo" y que procedan a ejecutar "las actuaciones necesarias para la emisión de las actas de proclamación descentralizadas", antes de que el Pleno desarrolle su revisión.

Cabe señalar que, la Secretaria General del JNE habilitó desde el pasado 24 de junio el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE) para registrar los respectivos expedientes de proclamación de resultados de la materia Acta Descentralizada, ahora se ha determinado que se convocarán hasta el 29 de junio.

"Considerando que algunos JEE se encuentran consolidando la información, es necesario que se desarrollen las actuaciones pertinentes, bajo responsabilidad de cada JEE; para que procedan en el más breve plazo a convocar la audiencia de proclamación de resultados de manera descentralizada, previo a ellos deben contar con el Reporte de cómputo de votos al 100% que les proporciona la ODPE o la ONPE", añade el texto.

Hay que señalar que la publicación de este acuerdo se realiza luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informara sobre el resultado final del escrutinio de la segunda vuelta electoral con la que Keiko Fujimori se convirtió en virtual presidenta del Perú con 9 223 396 votos frente a los 9 173 755 sufragios obtenidos por Roberto Sánchez.

Así reaccionó Keiko Fujimori tras convertirse en virtual presidenta

Luego de conocer que resultó victoriosa en la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, los medios de comunicación se apersonaron al domicilio de Keiko Fujimori para conocer su primera impresión tras ello.

Indicó que su administración tendrá la responsabilidad de escuchar a ambos lados con el propósito de lograr una gobernabilidad estable. Subrayó que el objetivo principal será recuperar el orden y actuar con celeridad ante la llegada de el fenómeno El Niño.

Como vemos, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinó realizar de oficio una "revisión integral" de las las actuaciones jurisdiccionales desarrolladas por los Jurados Electorales Especiales. Ello, previo a la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú.