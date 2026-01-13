José Jerí descarta corredor humanitario para migrantes venezolanos

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí descartó la posibilidad de implementar un corredor humanitario regional para facilitar el traslado de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, una propuesta planteada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Propuesta descartada

En entrevista con Oppenheimer Presenta de CNN, el jefe de Estado reconoció que la migración irregular representa un problema para los países de la región, el cual está vinculado a la debilidad en el control de las fronteras. En ese contexto, sostuvo que una de las alternativas que se había evaluado preliminarmente fue la creación de un corredor humanitario, pero precisó que dicha opción ha sido descartada.

"Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativas, como escenarios, la hemos descartado a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario", relató.

Jerí fue enfático al señalar que su Gobierno no permitirá el ingreso irregular de migrantes del país: "Yo no puedo permitir que se ingresen irregular migrantes a nuestro país", aseguró, al vincular la migración irregular con el surgimiento y crecimiento de la inseguridad ciudadana y la llegada de prácticas que han afectado el Perú.

"El problema de nuestro país que se desencadena con el tema de la inseguridad es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso es también una realidad plena", resaltó.

El mandatario explicó que, ante este escenario, su administración viene realizando acciones de forma permanente para identificar a personas en situación migratoria irregular y proceder con su retorno a sus países de origen. Por ello, reiteró que no se permitirá una mayor vulneración de las normas migratorias.

En la reunión entre Kast y Jerí se sostuvo que ambos países enfrentan una situación similar frente a la migración venezolana.

Sobre seguridad ciudadana

El mandatario detalló cuáles serán las medidas adoptadas contra la delincuencia por su Gobierno en los últimos meses que quedan de mandato.

"Nosotros encontramos el país navegando en turbulencia y sin controles que permitan guiarte, una situación muy compleja la que encontramos cuando asumimos funciones (...) lo que ha habido las últimas semanas de mandato es una lucha frontal contra la delincuencia", explicó.

Aseguró que la lucha se ha dado con el debilitamiento de las instituciones por falta de atención y déficit de presupuesto, lo que generaba una "baja moral en las fuerzas del orden".

"El plan que vamos a presentar en los próximos días, antes de que acabe el mes, incluye justamente acciones en los penales, repotenciar las fuerzas del orden, la policía, el tema de serenos, la parte preventiva que es fundamental pero que tiene que ir en paralelo", sostuvo.

Es en ese contexto que el presidente José Jerí descartó la posibilidad de un corredor humanitario para migrantes irregulares venezolanos.