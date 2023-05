Presidente del Congreso sobre Digna Calle: "Desde lo ético, una persona elegida no puede estar tanto tiempo afuera"

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, se pronunció sobre la ausencia de Digna Calle en el Congreso desde hace 4 meses. El parlamentario consideró que es una falta de respeto que una persona elegida permanezca tanto tiempo afuera del país.

Tras participar en el Simulacro Nacional Multipeligro, el titular del Parlamento informó que el Reglamento no tiene una definición clara para el caso de la legisladora de Podemos Perú.

Sin embargo, refirió que, desde una perspectiva ética, el actuar de Calle no sería adecuado.

"Desde el punto de vista ético, una persona que ha sido elegida para representar a su comunidad no puede estar tanto tiempo afuera", fueron sus palabras a la prensa.

En esa línea, planteó que el tema sea abordado en la Comisión de Constitución y Reglamento.

Para Williams, la referida congresista fue elegida por su comunidad para que la represente no de manera virtual, como lo viene haciendo la parlamentaria desde hace 4 meses.

Así pues, señaló que ya ha conversado con la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes, quien será la encargada de informar sobre las próximas acciones respecto a este caso.

Tras la denuncia pública de un dominical que reveló que ejerce sus funciones de manera virutal desde el extrajenro, la congresista Calle aseguró que no está cometiendo ninguna falta.

La integrante de Podemos Perú tuvo lugar mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter. En el comunicado, la parlamentaria sostiene que no presenta infracciones por encontrarse en EE.UU. debido a que estaría actuando según los mecanismos permitidos en el Parlamento.

"No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y, conjuntamente con mi despacho, seguiremos trabajando por el bienestar del país", se lee en el comunicado.