Presidente Jerí pide celeridad al Congreso para evaluar pedido de facultades de seguridad

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Presidente de la República José Jerí pidió celeridad al Congreso para que evalúe cuanto antes el pedido de facultades para que el Ejecutivo pueda legislar en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad durante 60 días.

Debate y votación deben ser cuanto antes

En el marco de ampliación del estado de emergencia, el Gobierno presentó esta iniciativa para trabajar en conjunto con la legislatura de cara a las medidas contra el crimen organizado, según informó Jerí. En ese sentido, exhortó al Parlamento a actuar de forma rápida en cooperación.

"Hemos presentado formalmente el pedido de facultades al Congreso de la República. Les pido que, dentro de los plazos parlamentarios que se tienen, se pueda ver con celeridad para que estas herramientas que estamos solicitando regular y legislar puedan complementar las acciones que venimos implementando como Gobierno a través del estado de emergencia", dijo el mandatario tras un operativo en el distrito de Ate.

Según considera Jerí, el Congreso ha venido mostrando compromiso de forma consistente por trabajar en beneficios de la seguridad ciudadana, por lo que invocó a los congresistas a continuar el trabajo articulado entre el Legislativo y el Ejecutivo.

También se refirió a la postura del Ejecutivo respecto a la aprobada ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que su gobierno dará a conocer su posición ante el Congreso.

"La postura determinante del Ejecutivo lo tiene que dar el sector Energía y Minas. Cuando se vea en el pleno el tema del Reinfo, es ahí cuando el Ejecutivo va a intervenir y va a hacer algún planteamiento dentro de los procedimientos correspondientes", puntualizó.

Jerí encabeza operativo contra 'Clan del Norte'

El mandatario encabezó el operativo que desarticuló al Clan del Norte-Nueva Generación, banda ligada al sicariato y la extorsión. Durante la ejecución, siete presuntos integrantes de nacionalidad venezolana fueron detenidos.

Mediante un trabajo de inteligencia, la PNP logró incautar armas de fuego, explosivos, drogas y hasta drones. Jerí resaltó en la importancia del hallazgo de libretas con información de posibles víctimas y una conexión de la banda con un ataque a un empresario en Los Olivos.

"Ellos tienen herramientas, pistolas, revólveres, fusiles, tienen drones. Cada vez la delincuencia va evolucionando lamentablemente en su accionar y nosotros como Estado tenemos que responder también en tiempo real cambiando modificando nuestras estrategias para estar a la altura de esta batalla", puntualizó el jefe de Estado.

El presidente Jerí pidió celeridad en el debate y votación del proyecto de ley que presentó ante el Congreso. De aprobarse, el Ejecutivon podrá legislar en seguridad ciudadana durante 60 días.