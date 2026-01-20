Rafael Belaúnde Llosa sobre reunión de Jerí con empresario chino: "Es inaceptable, no le importa el Perú"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial de 'Libertad Popular', calificó como "inaceptable" que el mandatario José Jerí se haya reunido con el empresario chino Zhihua Yang y señaló que el ejercicio de la Presidencia "no puede ser un atajo para llenarte los bolsillos".

"La Presidencia no puede ser un atajo para llenarte los bolsillos"

El pasado domingo, un informe periodístico emitió nuevas imágenes en donde Jerí apareció con lentes de sol en el interior del clausurado local comercial Market Capón, propiedad del empresario, con quien se había reunido -también en secreto- días atrás en su chifa.

Ante ello, el presidente interino no ha vuelto a realizar apariciones ni pronunciamientos públicos en más de 24 horas, contrario al estilo abierto a la prensa y a la exposición que demostró desde el inicio de su gobierno en octubre. En ese sentido, Belaúnde Llosa condenó el accionar de Jerí Oré.

"Que el presidente se reúna en el chifa con un empresario chino es inaceptable. Y después, resulta que aparece otra reunión. La presidencia es el más alto honor al que puede aspirar un peruano, se tiene que ejercer con toda la majestad y dignidad del cargo", sostuvo.

El candidato, que en diciembre sufrió un atentado a balazos a bordo de su camioneta, deslizó que la intención del jefe de Estado está vinculada con beneficios económicos y condenó que vea la política como "un atajo para llenarse los bolsillos de dinero".

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial de 'Libertad Popular', calificó como "inaceptable" que el mandatario José Jerí se haya reunido con un empresario chino, dando la impresión de que "no le importa nada lo que pase con el... pic.twitter.com/z6BAYYFOCr — Exitosa Noticias (@exitosape) January 20, 2026

"Si uno quiere hacer plata, la puede hacer en el ejercicio privado. Da la impresión de que el señor Jerí está como esas promociones que había en los supermercados de 'llena tu carrito con todo lo que puedas en un minuto'. Él siente que tiene nueve meses para llenar su carrito", afirmó.

Por ello, aseguró que a José Jerí "le importa poco o nada lo que le pase al Perú, igual que el Congreso que lo ha puesto".

"Vacancia no cambiará nada", afirmó

Ante la posibilidad de una presentación de moción de vacancia en contra de Jerí desde el Parlamento, Belaúnde aseguró que, de concretarse su salida, ello "no va a cambiar nada".

"No va a cambiar nada, es prácticamente irrelevante. Incluso podría ser peor, pondrán a un representante de alguno de los candidatos de los partidos que controla el Congreso el día de hoy", indicó.

El político consideró que, eventualmente, el mandatario de 39 años deberá rendir sus cuentas a la justicia peruana, y que la prioridad actual debe ser la "transparencia y rigurosidad" con los que se lleve acabo el proceso electoral de cara a las Elecciones Generales 2026, a celebrarse en abril. "Que no se contamine bajo ningún motivo", agregó.