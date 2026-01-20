José Jerí lleva 24 horas sin aparecer públicamente tras revelación del caso 'Chifagate'

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Lejos de apaciguarse, el escándalo del 'Chifagate' se intensificó tras la filtración de un nuevas imágenes donde José Jerí vuelve a reunirse de forma secreta con el empresario chino Zhihua Yang, esta vez en su local comercial Market Capón. Desde entonces, el presidente no ha aparecido públicamente.

Jose Jerí no aparece públicamente como acostumbra

A horas de la mañana de este martes 20 de enero, Exitosa pudo constatar que la comitiva presidencial se encontraba en los exteriores de la Estación de Desemparados, a las afueras del Palacio de Gobierno. Esto podría indicar que el mandatario se encontraría dentro.

Sin embargo, ya son más de 24 horas durante las que Jerí, cuyo estilo de gobierno se ha caracterizado por ser uno abierto a los medios y de alta exposición, no se ha pronunciado ni mostrado de manera pública.

Los únicos altos funcionarios que han salido a declarar públicamente han sido el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el ministro de Defensa, César Díaz.

Por un lado, el premier salió en defensa del jefe de Estado tratando de defender la posición que Jerí ya marcó horas previas a la difusión de las nuevas imágenes la madrugada de este domingo: no cometió ningún "acto irregular".

Incluso, Álvarez señaló que Jerí habría caído en una "trampa" de sus opositores políticos y que su falta de experiencia al ser "joven" le habría jugado una mala pasada.

Por su parte, Díaz hizo lo propio y aseguró que respalda la posición del jefe de Estado.

No se registran reuniones presidenciales

En base a lo registrado en las plataformas online oficiales del Gobierno, es decir, despacho presidencial, registro de visitas, canal de WhatsApp de Palacio donde se comparten las notas informativas o acciones que se vienen realizando por parte del Gobierno, no se han encontrado publicaciones recientes a partir del 11 de enero. Sucede lo mismo con el perfil de X de Jerí.

Según esta información, el despacho presidencial está recibiendo visitas de otro ámbito: la agenda no marca reuniones con el Presidente.

De acuerdo a lo planificado, hoy martes 20 de enero, el Ejecutivo presentaría el Plan de Seguridad que iba a hacer frente a la criminalidad. Además, hasta el momento, José Jerí tampoco se ha pronunciado acerca del atentado con explosivo que sufrió el grupo musical Armonía 10.

Hasta el momento, se continúa a la expectativa de que el presidente interino pueda salir al frente y rendir cuentas acerca del 'Chifagate'.

Durante más de 24 horas, el presidente Jerí no ha realizado ninguna aparición pública ni pronunciamiento oficial tras la filtración de una nueva reunión clandestina con el empresario chino Zhihua Yang en su local comercial.