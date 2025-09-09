Roberto Sánchez asegura que no han respondido a su pedido para contratar a Betssy Chávez como asesora: "Voy a esperar"

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció ante la reacción de sus colegas sobre la nula posibilidad de que Betssy Chávez sea contratada como asesora del despacho del referido parlamentario. Según Sánchez, no se le ha notificado sobre esta negativa, por lo que esperará leer los argumentos que no permitirían esta designación.

Sobre posible contratación de Betssy Chávez

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario indicó que esperará la notificación de sus colegas en donde se fundamente el motivo por el que Chávez, quien recientemente fue excarcelada, no pueda ser contratada por el Parlamento.

"Voy a esperar que me notifiquen para poder responder adecuadamente, en este momento no me han notificado nada a mi correo ni a mi despacho. (¿Van a insistir en el tema?) Vamos a leer cuáles son los argumentos para poder pronunciarnos, en estos momentos, no me han notificado", dijo a la prensa, este martes 9 de septiembre.

De tal modo, Sánchez indicó que, antes de insistir en el tema, revisará los fundamentos de colegas como el presidente del Congreso, José Jerí, quien indicó que la contratación de Betssy Chávez como asesora de Sánchez, "no procede legalmente".

En tal sentido, el legislador indicó que la expremier de Pedro Castillo se ha retirado de la clínica en la que se encontraba hospitalizada, el día de ayer, lunes 8 de septiembre; por lo que tiene como primer objetivo, recuperarse y rehabilitarse en torno a su salud que, se vio afectada debido a la huelga de hambre seca que realizó mientras se encontraba recluida en el penal de Chorrillos.

"El día de ayer ha salido del nosocomio y su rehabilitación es lo principal, ella (Betssy Chávez) afrontará el proceso ya en libertad, por dominio público se conoce que le han pedido impedimento de salida y algunas medidas disciplinarias que corresponden", refirió.

Piden impedimento de salida del país

Cabe mencionar que, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó el lunes 8 de setiembre el impedimento de salida contra Betssy Chávez. Este requerimiento lo ha realizado la fiscal suprema Zoraida Ávalos contra la expremier investigada por rebelión.

El pedido fue enviado al juez supremo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esto por el proceso penal seguido al expresidente de la República, Pedro Castillo, su primera ministra y a otros que participaron en el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

De esta manera, el parlamentario Roberto Sánchez indicó que revisará los argumentos de sus colegas sobre su pedido para contratar a Betssy Chávez como asesora de su despacho en el Congreso.