¿Se viene el indulto?: Mario Vizcarra pone sobre la mesa liberación para Martín Vizcarra si gana las elecciones

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las recientes declaraciones de Mario Vizcarra han provocado una fuerte discusión en la política peruana. El candidato, hermano del expresidente Martín Vizcarra, aseguró que consideraría indultarlo si llega a ganar la presidencia del país, una frase que rápidamente generó críticas y reacciones en distintos sectores.

El tema tomó fuerza porque Martín Vizcarra cumple una condena de prisión por un caso de corrupción relacionado con obras realizadas cuando fue gobernador regional de Moquegua. Desde entonces, su situación judicial ha sido un tema constante en el debate público.

En medio de este contexto, Mario Vizcarra afirmó que evaluaría otorgar un indulto a su hermano, argumentando que considera que el proceso en su contra fue injusto. Según sus propias palabras, el exmandatario "fue sacado de la política", una frase que utilizó para defender su postura durante actividades políticas recientes.

La declaración no solo puso en el centro de la discusión al exjefe de Estado, sino también al propio candidato, quien ahora enfrenta cuestionamientos por la posibilidad de usar el poder presidencial para beneficiar a un familiar directo.

Propuesta de indultos reabre el debate político

La polémica creció cuando Mario Vizcarra amplió su postura y habló sobre la posibilidad de indultar también a otros expresidentes que actualmente se encuentran en prisión.

Según explicó, esta medida podría servir para cerrar una etapa marcada por escándalos y enfrentamientos políticos. En ese sentido, sostuvo que el país necesita "reconciliarse", una frase que utilizó para justificar la idea de aplicar indultos de manera más amplia.

Sin embargo, especialistas y figuras políticas han advertido que el indulto presidencial es una herramienta excepcional, que debe aplicarse con cuidado y siguiendo criterios claros. Para muchos críticos, el anuncio genera dudas sobre un posible conflicto de intereses, debido a la relación familiar entre el candidato y el exmandatario.

Mario Vizcarra matiza su postura tras críticas

Tras la fuerte reacción que provocaron sus declaraciones, Mario Vizcarra cambió el tono en entrevistas posteriores. El candidato reconoció que no se puede hablar de indultos automáticos y que cualquier decisión tendría que evaluarse dentro del marco legal.

Esta aclaración buscó reducir la polémica, aunque el debate ya se había instalado en la agenda política. Diversos analistas consideran que el tema seguirá generando discusión, sobre todo en el contexto de las próximas elecciones.

Por ahora, la frase del candidato sigue circulando en redes sociales y medios de comunicación, alimentando la discusión sobre el papel del indulto presidencial y la situación judicial de los exmandatarios del país.

La controversia también deja una pregunta abierta: si un presidente debe o no usar esa facultad cuando el beneficiado podría ser un familiar directo.