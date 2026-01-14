Carlos Álvarez no tiene sentencia firme por vínculo con Montesinos, según presidente de País Para Todos

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el presidente del partido País Para Todos y candidato al Senado, Vladimir Meza, indicó que su candidato presidencial, Carlos Álvarez, no tiene una sentencia firme por el proceso que se le siguió debido a presuntos vínculos con Vladimiro Montesinos. Aseguró que, por tal motivo, no debía consignar tal información ante los organismos electorales.

Recientemente Álvarez se ha visto expuesto a cuestionamientos tras la acusación de haber recibido pagos por parte de Montesinos cuando laboraba en un medio televisivo. Por tal razón, afrontó un proceso por el delito de peculado en el 2002.

Carlos Álvarez "no tiene sentencia firme"

El candidato para ocupar el sillón presidencial no tendría una sentencia firme por parte del Poder Judicial, tal como asegura el presidente del partido País Para Todos, Vladimir Meza.

Ello, luego de que se expusiera que no habría revelado tal información ante los organismos frente a los próximos comicios programados. Ante ello, Meza replica: "Ya estamos legalmente inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones", indica.

"El ciudadano Carlos Álvarez no tiene ninguna sentencia firme. Él tuvo un proceso que, en primera instancia, llegó a una sentencia, pero él apeló a la máxima instancia de la Corte Suprema que terminó por absolverlo", precisó.

En ese sentido, el presidente del partido precisó que en la hoja de vida a presentar se solicita que se incluyan las sentencias firmes. "¿Carlos Álvarez tiene una sentencia firme? No, no puedes consignar algo que no existe", asevera.

Investigación lo relacionó con Vladimiro Montesinos

La investigación fiscal en contra de Álvarez lo relacionó con el exasesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en donde se acusaba al comediante de haber recibido pagos entre U$S2.000 y U$S3.000 durante los años 1999 y 2000.

Durante la primera etapa del juicio, el Poder Judicial sentenció a Álvarez a cuatro años de prisión. Sin embargo, este apeló y fue absuelto del caso en diciembre del 2007 tras un fallo de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.

"La máxima instancia del Poder Judicial lo absolvió, lo declaró inocente porque dijeron que recibía dinero de Montesinos, después de una larga investigación le dio la razón a Carlos Álvarez y desbarató todo ese argumento fiscal", indicó Meza.

Adicionalmente, el presidente del partido sostuvo que la investigación en contra de Álvarez "venía con un ingrediente de odio y de venganza" por parte del gobierno de Alejandro Toledo.

Tal como expone, Vladimir Meza, presidente y candidato como senador por el partido País Para Todos, Carlos Álvarez no tiene sentencia firme que haya debido ser consignada ante los organismos electorales, de manera que "están legalmente inscritos".