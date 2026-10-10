Senador Calisto Giampietri niega amenaza contra Iber Maraví: "Me interpuse entre él y Lourdes Alcorta"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador Francisco Calisto Giampietri rechazó la versión de Íber Maraví, quien denunció haber recibido una amenaza de enfrentamiento físico durante el altercado registrado en la Comisión de Constitución del Senado. Según explicó, su intervención tuvo como objetivo colocarse entre el legislador y la senadora Lourdes Alcorta, quien se encontraba en medio de la discusión.

Senador se interpuso en altercado

El incidente ocurrió cuando la comisión debatía el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para otorgar facultades legislativas al Ejecutivo durante 90 días, en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. La confrontación comenzó tras un intercambio entre el ministro del Interior, César Astudillo, y Maraví, luego de una intervención de la senadora Ruth Luque.

Después del altercado, Maraví afirmó que Calisto Giampietri se le había acercado violentamente y lo había retado a "arreglar las cosas afuera". El parlamentario consideró que se trató de una provocación y pidió revisar las grabaciones disponibles para comprobar lo sucedido dentro de la sala.

Calisto Giampietri, sin embargo, sostuvo que decidió intervenir porque Lourdes Alcorta estaba frente a Maraví y, según su relato, era increpada por este.

"El nivel de la discusión bajó casi hasta el sótano. Lo que hice yo fue interponerme entre él y una señora, porque frente a Maraví estaba la senadora Lourdes Alcorta", manifestó.

El senador reconoció haber pronunciado la frase cuestionada, pero la situó dentro de su intención de evitar que la confrontación continuara dirigida contra su colega.

"Si quiere gritar, que me grite a mí, pues, ¿cuál es el problema? Y si no, lo arreglamos afuera, no pasa nada. Lo podemos arreglar afuera, no tengo ningún problema", declaró.

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Francisco Calisto Giampietri, senador: Me puse en medio de Íber Maraví y Lourdes Alcorta. Este señor la increpaba con una violencia que no es propia de un hombre y menos de un senador. Si quiere evitar, que me evite a mí, cuál es el problema y sino lo arreglamos afuera... pic.twitter.com/Skk69ixpTj — Canal N (@canalN_) October 10, 2026

Pide intervención de la Comisión de Ética

Tras este episodio, Calisto Giampietri también acusó a Maraví de agredir verbalmente a dos senadoras y consideró que su comportamiento debería ser examinado en el ámbito parlamentario. Consultado sobre una posible evaluación de la Comisión de Ética, respondió afirmativamente y calificó de inadecuada la conducta de su colega.

Asimismo, indicó que asumirá la responsabilidad que corresponda por su actuación, pero reiteró que volvería a intervenir ante una situación similar. Aseguró que su prioridad fue defender la transparencia del debate y proteger a las mujeres que, desde su perspectiva, estaban siendo atacadas verbalmente.

La Comisión de Ética deberá determinar ahora si existen elementos para investigar el polémico episodio y establecer responsabilidades más allá de las versiones enfrentadas entre parlamentarios.