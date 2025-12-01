Lucinda Vásquez: Comisión de Ética no define investigar a congresista por contratar familiares en su despacho

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética del Congreso no alcanzó los votos necesarios para aprobar el informe de la investigación a Lucinda Vásquez por la presunta contratación de familiares en su despacho. Debido a la mayoría de abstenciones, será votado nuevamente en la próxima sesión.

Congresista Vásquez no será investigada

Este lunes 1 de diciembre, la Comisión de Ética del Congreso de la República decidió rechazar investigar a la congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) tras evaluar el informe final de la investigación de oficio en su contra en la que es señalada por la presunta contratación de familiares en su despacho.

Por tal motivo, el mencionado informe será sometido a una nueva votación en la próxima sesión porque contó algunos votos en abstención.

Cabe indicar que, en un primer momento se había aprobado con cuatro votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Sin embargo, los parlamentarios Janet Rivas, de la bancada de Perú Libre y, Pasión Dávila, de la Bancada Socialista, optaron por cambiar su voto en contra por abstención.

Este documento recomienda declarar fundada la denuncia por vulneración de principios éticos así como diversas disposiciones del Código de Ética Parlamentaria. Asimismo, propone al Pleno suspenderla por 120 días con descuento de haberes.

Los contratos familiares cuestionados

Vale recordar, que esta indagación se abrió a raíz de un reportaje periodístico el pasado 11 de mayo en el que se señaló que la legisladora habría incorporado a tres sobrinos-nietos como personal de confianza en su despacho.

De acuerdo a dicha información, la parlamentaria contrató a Jimmy Pinchi Pezo como coordinador de su despacho con un sueldo de S/3146 y sin contar con título universitario registrado.

De igual manera, su también sobrino nieto, Edward Rengifo Nieto, se desempeña como su auxiliar con una remuneración que supera los S/3600 mensuales y al igual que el anterior trabajador mencionado no cuenta con grado académico registrado en la Superintendencia Nacional de Eduación Superior Universitaria (SUNEDU).

Además, otro familiar que contrató Vásquez Vela, fue su sobrino nieto llamado Kenyi Castro Rivas. Su madre se llama Cesit Rivas Vásquez y su abuela, Semira Vásquez Vela, quien es hermana de la legisladora de la República.

En conclusión, la Comisión de Ética del Congreso de la República, evaluó el informe que final de la investigación en contra de la congresista Lucinda Vásquez en la que es señalada por la presunta contratación de familiares en su despacho. Sin embargo, tras entrar en votación no alcanzó los votos suficientes para su aprobación por lo que será sometido a votación en una próxima sesión.