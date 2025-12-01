Martín Vizcarra fue condenado por pruebas irrefutables, entre ellas llamadas telefónicas y un email

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Obrainsa, Eduardo Roy Gates, sostuvo que la condena a cárcel de Martín Vizcarra fue posible debido a pruebas que existían en su contra. Entre dichas evidencias, figuran una llamada telefónica con Elard Tejeda y un email enviado a la referida empresa.

Las pruebas de la condena de Vizcarra

En primer lugar, el letrado explicó que existen dos tipos de pruebas las directas y las indiciarias, pero en este caso de la sentencia del expresidente se han presentado las declaraciones de los testigos las cuales han sido corroboradas con distintos elementos.

"Llamadas telefónicas. Existe la primera llamada telefónica, la realiza el señor Martín Vizcarra al señor Elard Tejeda Moscoso. Esta era una licitación que llevaba Unops, que hacía la licitación, pero no adjudicaba, quien lo hacía era el Gobierno Regional de Moquegua. Cuando Unops hace la licitación se presenta Obrainsa y una segunda empresa, pero ninguna de las dos ganó", puntualizó.

Además, señaló que Unops lanza la licitación "sin valor referencial", dato de que desde su perspectiva es importante porque nadie conocía el presupuesto que tenía el Gobierno Regional de Moquegua, por lo que las empresas reevaluaron sus ofertas. Según Roy Gates en ese instante Vizcarra realiza la llamada a Tejeda.

Tras ello viaja a Lima y le revela que no puede ofertar más de 81 millones soles y que esa el presupuesto con el que se contaba en el GORE Moquegua. También, reveló que días antes del contrato Vizcarra envío un email a Obrainsa en el que pide que alquile un avión pequeño para trasladar a unos tripulantes que visitarían a Vizcarra.

Pretendía politizar su caso

En otro momento, el abogado de Elard Tejeda, indicó que hasta cierto punto es lógico que el expresidente y su defensa "pretendan politizar la sentencia que han recibido" .

En tal sentido, subrayó que el caso "no tiene nada de político", por el contrario, indicó que lo único que existe es la comisión de un "hecho ilícito que ha sido debidamente corroborado".

Desde su apreciación el letrado, refirió que el fiscal Germán Suárez Atoche "es el menos político de fiscales del Equipo Especial" porque ha llevado casos "de distintos colores políticos".

"Entendemos que la defensa de Vizcarra tiene que decir algo al respecto y tratar de llevar esto por una defensa política, pero creo yo que los hechos han sido sobradamente demostrados y acreditados", señaló.

Como vemos, Eduardo Roy Gates, abogado de Obrainsa, señaló que existieron pruebas que llevaron a que Martín Vizcarra fuese condenado a 14 años de cárcel. Entre estas evidencias se encuentran una llamada a Elard Tejeda y un email a la entidad mencionada.