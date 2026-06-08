Sistema político debe ser corregido para tener una democracia sólida, según Jorge Zapata

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, afirmó que el país atraviesa una crisis de representación que debe ser atendida mediante reformas que fortalezcan los partidos políticos y mejoren el funcionamiento de la democracia.

Durante una entrevista con Exitosa, el dirigente empresarial señaló que gran parte de los problemas que enfrenta el país tienen relación con las deficiencias observadas en los distintos niveles de gobierno y en el Congreso de la República.

"En la ejecución y en la gestión de los gobiernos regionales, municipales, y también del Ejecutivo, y por supuesto en el Congreso, que no se ha dedicado a dar leyes favorables al país, sino a resolver intereses personales", manifestó.

Zapata precisó que no todos los legisladores deben ser evaluados de la misma manera, aunque cuestionó el comportamiento de un sector del Parlamento.

"Yo siempre lo digo, hay buenos congresistas también, no a todos podemos meterlos en el mismo saco, pero lamentablemente hay un grupo que solamente se ha dedicado a buscar prebendas y a buscar intercambios de favores", agregó.

Partidos políticos fuertes para fortalecer la democracia

Para el presidente de la Confiep, uno de los principales problemas del sistema político peruano es la debilidad de las organizaciones partidarias, muchas de las cuales aparecen únicamente durante las campañas electorales.

"Tenemos que corregir todo nuestro sistema político, no se puede tener una democracia sólida si no tenemos partidos políticos fuertes", sostuvo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En entrevista para Exitosa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, señaló que el sistema político nacional debe ser corregido, que no permite tener una democracia fuerte. Considera que se debe aspirar a tener partidos con actividad permanente, no... pic.twitter.com/YN4EaiCl1U — Exitosa Noticias (@exitosape) June 8, 2026

En esa línea, destacó la importancia de contar con agrupaciones con presencia permanente en todo el país y no solo durante los procesos electorales.

"Hoy día, a excepción de Fuerza Popular, creo que no tenemos otro partido con presencia nacional y con actividad en los cinco años que no hay elecciones. Tenemos que aspirar a eso", afirmó.

Reforma electoral y menos candidatos

Otro de los puntos abordados por Zapata fue la necesidad de revisar las reglas electorales vigentes. A su juicio, la gran cantidad de postulantes que participan en cada elección dificulta la gobernabilidad y fragmenta la representación política.

"Nuestro sistema electoral también es muy malo, no podemos permitir ir a una elección con 35, 36 candidatos, eso es inviable en cualquier parte del mundo", expresó.

Asimismo, consideró que las reformas deben enfocarse en corregir aquello que no ha funcionado sin afectar los aspectos positivos que aún conserva el sistema democrático.

Las declaraciones de Jorge Zapata reflejan una preocupación compartida por diversos sectores respecto a la fragilidad institucional del país. Para el líder empresarial, el fortalecimiento de los partidos políticos y la reforma del sistema electoral son condiciones indispensables para construir una democracia más sólida, estable y capaz de responder a las demandas de los ciudadanos.