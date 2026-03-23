Wolfgang Grozo asegura que faltan mega cárceles en el país: "No son suficientes las operativas"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, propuso la reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del sistema penitenciario. Así, propuso la construcción de tres mega cárceles debido al hacinamiento actual y la captura de eventuales criminales.

Grozo propone tres mega cárceles

Durante el primer tema del debate - seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad - el candidato Wolfgang Grozo propuso la "reforma y modernización" de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sin necesidad de un "cambio de nombre" si no a nivel estructural.

"Aparte de la reforma de la Policía también una reforma del sistema penitenciario, no cambiarla de nombre si no su estructura, y construir tres mega cárceles. No son suficientes las cárceles que en este momento van a estar operativas para la cantidad de delincuentes que vamos a sacar de las calles", indicó.

Adicionalmente, propuso una reforma del sistema de Justicia, medidas en conjunto que le harían frente a la lucha en contra de la inseguridad ciudadana. "La criminalidad cada vez avanza y el Estado no responde", indicó.

Según Grozo, la inseguridad del país parte del Estado el cual "es cómplice" por permitir que la delincuencia avance. En ese sentido, su plan de Gobierno aplicaría una "inteligencia estratégica" debido a que el Perú se encuentra en "una guerra asimétrica".

Su propuesta recogería inteligencia policial, militar, financiera y la DINI con el fin de capturar a los criminales. Así, indicó que delincuentes hacen uso de la tecnología para fortalecer sus ataques, hecho que sería atacado con "inteligencia de imágenes, señales y redes".

Considera "inoperante" la salida de militares a las calles

Grozo consideró que la medidas del Gobierno que extienden el estado de emergencia o la medida que prohíbe que dos personas circulen en moto no están siendo eficientes para contrarestar el crimen.

"De nada sirve estas medidas inoperantes de sacar los militares a las calles de que vayan dos en moto o se declare estado de emergencia si no se tiene la aplicación de la inteligencia que tenemos", precisó.

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