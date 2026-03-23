RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Durante debate sobre seguridad ciudadana

Wolfgang Grozo asegura que faltan mega cárceles en el país: "No son suficientes las operativas"

El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, señaló que el Perú necesita la construcción de mega cárceles para cubrir con la cantidad de criminales que "sacaría de las calles" en un eventual Gobierno.

Wolfgang Grozo propone tres mega cárceles
Wolfgang Grozo propone tres mega cárceles (Debate Presidencial 2026)

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El candidato presidencial del partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, propuso la reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del sistema penitenciario. Así, propuso la construcción de tres mega cárceles debido al hacinamiento actual y la captura de eventuales criminales.

Grozo propone tres mega cárceles

Durante el primer tema del debate - seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad - el candidato Wolfgang Grozo propuso la "reforma y modernización" de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sin necesidad de un "cambio de nombre" si no a nivel estructural. 

"Aparte de la reforma de la Policía también una reforma del sistema penitenciario, no cambiarla de nombre si no su estructura, y construir tres mega cárceles. No son suficientes las cárceles que en este momento van a estar operativas para la cantidad de delincuentes que vamos a sacar de las calles", indicó.

Adicionalmente, propuso una reforma del sistema de Justicia, medidas en conjunto que le harían frente a la lucha en contra de la inseguridad ciudadana. "La criminalidad cada vez avanza y el Estado no responde", indicó.

Según Grozo, la inseguridad del país parte del Estado el cual "es cómplice" por permitir que la delincuencia avance. En ese sentido, su plan de Gobierno aplicaría una "inteligencia estratégica" debido a que el Perú se encuentra en "una guerra asimétrica". 

José Luna llama "ministra de Odebrecht" a Marisol Pérez Tello y ella replica "su bancada apoyó leyes pro crimen"
Lee también

José Luna llama "ministra de Odebrecht" a Marisol Pérez Tello y ella replica "su bancada apoyó leyes pro crimen"

Su propuesta recogería inteligencia policial, militar, financiera y la DINI con el fin de capturar a los criminales. Así, indicó que delincuentes hacen uso de la tecnología para fortalecer sus ataques, hecho que sería atacado con "inteligencia de imágenes, señales y redes".

Considera "inoperante" la salida de militares a las calles

Grozo consideró que la medidas del Gobierno que extienden el estado de emergencia o la medida que prohíbe que dos personas circulen en moto no están siendo eficientes para contrarestar el crimen. 

"De nada sirve estas medidas inoperantes de sacar los militares a las calles de que vayan dos en moto o se declare estado de emergencia si no se tiene la aplicación de la inteligencia que tenemos", precisó.

Carlos Álvarez propone salir del Pacto de San José y anuncia pena de muerte para los sicarios en flagrancia
Lee también

Carlos Álvarez propone salir del Pacto de San José y anuncia pena de muerte para los sicarios en flagrancia

Noticia en desarrollo...

Temas relacionados crimen debate presidencial INPE megacárcel Wolfgang Grozo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA