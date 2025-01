"Yo no lo hubiera hecho": Alejandro Cavero dice que viaje de Salhuana es una decisión personal

El congresista de la República, Alejandro Cavero, se pronunció respecto al viaje a la China del presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, pese al complejo escenario político en que se encuentra el Legislativo. Cabe precisar que el representante de la Mesa Directiva viene siendo fuertemente criticado por dejar el país en un momento complicado.

El legislador de Avanza País mencionó que la presencia del presidente del Congreso en el Pleno es fundamental, más aún cuando se atraviesa un momento de crisis. No obstante, resaltó que su viaje es una decisión personal y está en su poder evaluar qué es lo que le conviene al Perú.

"Es una decisión estrictamente personal y política. En este caso, el presidente Salhuana sabrá explicar las decisiones de por qué ha hecho una cosa y no otra. Yo le he dicho al presidente que si hubiera estado en su posición no hubiera viajado, pero creo que finalmente es una decisión que tiene que asumir como presidente y como político", declaró a la prensa.