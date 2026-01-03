Ataque de EE. UU. en Venezuela: Donald Trump revela dónde se encuentra Nicolás Maduro y su esposa tras su captura

Tras operativo militar
03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/01/2026
El presidente estadounidense Donald Trump reveló que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran en el buque militar USS Iwo Jima tras su captura durante un operativo militar, que incluyeron bombardeos en Caracas, Venezuela, en la madrugada de este sábado, 3 de enero.
"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque (militar), el Iwo Jima, y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.