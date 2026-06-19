La Perla: Joven es asesinado a sangre fría por su acompañante tras bajar de motocicleta

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia volvió a golpear al Callao la noche del jueves, luego de que un joven de aproximadamente 20 años fuera asesinado a balazos en el cruce de los jirones Tarata y Olaya, en el distrito chalaco de La Perla. El crimen ocurrió en plena vía pública y ha generado preocupación entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima fue identificada como Junior Tangoa Sinaragua. Según la información preliminar, el joven llegó al lugar a bordo de una motocicleta acompañado por otra persona. Sin embargo, apenas descendió del vehículo, el conductor sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Policía Nacional presume de ajuste de cuentas

Los disparos alertaron a los residentes del sector, quienes salieron de sus viviendas para averiguar lo sucedido y brindar ayuda. No obstante, al acercarse al lugar donde yacía el joven, comprobaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas por el ataque armado.

Minutos después llegaron los familiares de la víctima, quienes reconocieron el cuerpo, aunque evitaron brindar declaraciones sobre lo ocurrido. Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional cercaron la escena del crimen para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística, encargados de recopilar evidencias y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes a cargo del caso manejan diversas hipótesis y no descartan que el homicidio esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas o un acto de venganza. Por ello, el Departamento de Investigación Criminal ha asumido las pesquisas con el objetivo de identificar y ubicar al responsable del ataque.

🔴🔵 Callao: Joven es asesinado a balazos por su acompañante tras bajar de motocicleta.



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Un aspecto que llamó la atención de los vecinos es que el crimen se produjo a pocos metros de una caseta de Serenazgo. Según se constató al momento de la cobertura, no había personal de vigilancia en el lugar, una situación que vuelve a poner en debate las medidas de seguridad y prevención en esta zona del primer puerto.

Es así que, este nuevo crimen registrado en el Callao vuelve a evidenciar la preocupante inseguridad que afecta a diversos sectores del primer puerto. La modalidad del ataque, ejecutado por una persona que acompañaba a la víctima, refuerza la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas. Mientras las investigaciones continúan, los vecinos exigen mayor presencia policial y de Serenazgo para prevenir nuevos hechos de violencia.