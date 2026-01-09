Joven se NEGÓ a ceder su asiento en primera clase a un niño y genera polémica en redes

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer causó polémica en redes sociales tras revelar que se negó a ceder su asiento en primera clase para que un niño pudiera viajar junto a sus padres. El hecho abrió un debate donde usuarios la apoyaron y cuestionaron a los papás del menor por no planificar anticipadamente y elegir bien sus lugares en el avión.

No cedió su asiento a niño en pleno vuelo

Uno busca la mejor comodidad cuando se trata de volar a un destino que les permita alejarse de la rutina laboral; por ello, ahorran para elegir el mejor asiento que tenga todas las comodidades, como en el caso de una joven identificada como Sabra, una mujer de origen turco que vive en Estados Unidos. Pues bien, ella no dudó en contar a sus seguidores en TikTok la experiencia que vivió en pleno vuelo.

De acuerdo al material audiovisual en la famosa plataforma china, se puede apreciar cómo la joven explica que una azafata le preguntó si estaría dispuesta a moverse de su asiento en primera clase para que un niño pudiera sentarse junto a su familia.

"Eso es un no de mi parte, amigo. ¿Habrías cedido tu asiento?", acotó la mujer, dejando en claro que ella pagó por ese asiento con anticipación y no tenía pensado cambiar de lugar por un menor de edad.

¿Menor no logró viajar con sus padres?

Pero no todo quedó ahí, ya que la joven aseguró que la aerolínea encontró otra solución, por lo que el niño no terminó ocupando su asiento. Además, aclaró que el menor tenía 13 años de edad.

"No soy un ser humano terrible. Además, el niño tenía como 13 años", indicó. El video generó miles de comentarios y reacciones en TikTok.

@lifewithdrsab That's a no from me dawg 🤣 would you have given up your seat? Also they ended up finding a solution so no, i am not a terrible human being. Also the child was like 13. ♬ original sound - Sunshynelove21

Reacción al video en redes sociales

Como era de esperarse, la escena generó controversia en TikTok. Varios usuarios expresaron su apoyo a la decisión de la mujer del video, alegando que la responsabilidad era de los padres por no haber comprado anticipadamente asientos juntos y así no tener que estar molestando o incomodando a otros pasajeros.

"Como madre, estoy de tu lado. Si querían sentarse juntos, deberían haberse asegurado de que los asientos estuvieran juntos", "pues me parece normal, o sea ella ha pagado un dinero para sentarse ahí; si tanto se querrían sentar con su hijo, haber cogido sitio juntos", "sí, tiene razón, no es su problema", expresaron los internautas.

De esta manera, una polémica surgió en las redes sociales tras la decisión de una joven de no ceder su asiento de primera clase para permitir que un menor se sentara con sus padres durante un vuelo.