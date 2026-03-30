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Rescatan a dos menores víctimas de explotación sexual en La Victoria: Intervención ejecutada por Fiscalía y PNP

Las autoridades detuvieron a tres personas, las cuales estarían involucradas en el presunto delito de explotación sexual en agravio de menores de edad. Una de las intervenidas usaba su domicilio como centro de explotación.

Rescatan a dos menores víctimas de explotación sexual en La Victoria
Rescatan a dos menores víctimas de explotación sexual en La Victoria (Ministerio Público)

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 30/03/2026

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La Fiscalía de la Nación informó sobre el rescate de dos menores de edad, las cuales eran víctimas del delito de explotación sexual. Según precisaron, las niñas permanecían en un inmueble ubicado en el distrito de La Victoria, el cual fue intervenido por las autoridades respectivas.

Trabajo conjunto entre Fiscalía y PNP

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público realizó una publicación en donde brindó detalles sobre lo que fue la intervención para rescatar a las menores. Dicho accionar tuvo la participación del Equipo 1 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima.

Es así que, el operativo se realizó previa coordinación con personal de la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según informaron, se detuvo a tres personas que estarían presuntamente vinculadas a dichos actos.

El primer y segundo detenido de iniciales L. G. P. S. (44) y F. G. C. C. (40) respectivamente, serán investigados por el mencionado delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La tercera persona, de iniciales A. A. V. P. (47), por el ilícito de cliente de la explotación sexual; esto debido a que habría buscado acceder sexualmente con una de las menores.

"Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Equipo 1) consiguió el rescate de dos menores de edad, víctimas del delito de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en el distrito de La Victoria", escribieron en sus redes sociales, este lunes 30 de marzo.

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Una de las menores es madre

Entre las menores rescatadas, se encontraba una menor de tan solo 16 años, quien es madre de una bebé de nueve meses. Además, encontraron a otra de 14 años de edad. Las autoridades también determinaron que una de las detenidas utilizaba su domicilio en La Victoria como centro de explotación, las hijas de dicha fémina se encontraban entre las menores halladas.

Cabe mencionar que, esta intervención se ejecutó en conjunto, también, con la organización sin fines de lucro enfocada en combatir la trata de personas y la explotación sexual infantil a nivel mundial, conocida como OUR Rescue. 

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De esta manera, la Fiscalía de la Nación ejecutó una intervención en un trabajo organizado con la Policía Nacional en un domicilio ubicado en La Victoria, en donde se usaban a menores de edad víctimas del delito de explotación sexual.

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