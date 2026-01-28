Esteban Pavez, inminente refuerzo íntimo, y la vez que cometió un blooper ante Alianza Lima

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima está a punto de sumar un nuevo refuerzo extranjero en su plantel a raíz del aumento de cupos en la Liga 1 y la baja de tres jugadores por escándalo de indisciplina. Como se recuerda, los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados de la institución tras ser acusados de abuso sexual contra una joven argentina en Uruguay.

Esteban Pavez, el elegido por Alianza Lima

Luego de diversas reuniones entre el área deportiva y el comando técnico encabezado por Pablo Guede, la institución victoriana tendría todo arreglado con Esteban Pavez para que se convierta en el último fichaje de cara a la temporada 2026.

El volante chileno ya ha sido dirigido por el estratega argentino en dos oportunidades por lo que su llegada es pedido expreso del entrenador. Con 35 años, el jugador ha tenido una carrera más que envidiable por lo que llegaría a aportar la experiencia necesaria en el medio campo de Alianza Lima.

Esteban Pavez sería el último refuerzo blanquiazul.

El blooper de Esteban Pavez contra Alianza Lima

Tras conocerse sobre su inminente llegada al club de La Victoria, cientos de hinchas se pronunciaron a través de las redes sociales a favor y en contra de la operación. Además, se recordó la vez que el Esteban Pavez cometió un increíble blooper ante los blanquiazules cuando vestía la camiseta de Colo Colo.

Este momento se dio cuando Alianza Lima recibió al Cacique en la fase de grupos de la Copa Libertadores el 15 de mayo del 2024. Aquella vez, los íntimos eran dirigidos por Alejandro Restrepo y necesitaban una victoria para seguir con chances de avanzar a los octavos de final del torneo.

Sobre el minuto 41 de la primera parte, el local atacaba por todos los medios en busca de abrir el marcador. Un pase largo terminó en los metros finales del campo de Colo Colo donde el balón llegó a los pies de Pavez.

TREMENDO ERROR DEFENSIVO DE PAVEZ Y BARCOS APROVECHÓ PARA PONER EL 1-0 DE ALIANZA LIMA CONTRA COLO-COLO EN LA CONMEBOL #LIBERTADORES.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/k8RJfwxRfh — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2024

Pese a tener mas de una opción de pase, el volante quiso levantar la pelota, pero en su intento se encontró con la cabeza de Hernán Barcos quien solo la tuvo que empujar para poner el primero del partido. Por suerte, el equipo chileno logró empatar el encuentro gracias a un tanto de cabeza de Arturo Vidal.

En resumen, hinchas de Alianza Lima recordaron la vez que Esteban Pavez cometió un increíble blooper contra los íntimos cuando jugaba en Colo Colo. Este momento se volvió a traer a la luz tras conocer que el volante será el nuevo refuerzo victoriano.