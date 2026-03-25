¿Se acabó el amor? Xiomy Kanashiro sorprende al hablar sobre una posible ruptura con Jefferson Farfán

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán son una de las parejas más controvertidas del espectáculo peruano y llevan un poco más de un año de relación. Recientemente, la bailarina fue cuestionada sobre un posible distanciamiento del futbolista y hasta una supuesta separación, pero ella decidió poner el pare y aclarar cuál es su situación actual con la 'Foquita'.

¿Xiomy terminó con Jefferson Farfán?

Durante el año de relación que llevan, Xiomy siempre ha sido cuestionada por haber iniciado una relación con Jefferson, cuando en un inicio negó toda posibilidad y hasta dijo que solo eran amigos. Sin embargo, con el pasar de los meses, ambos confesaron su amor y empezaron a mostrarse en cámaras.

En la tarde de ayer, Kanashiro abrió una caja de preguntas en Instagram, y alguien le escribió directamente sobre su vida sentimental: "¿Ya no está con JF?", afirmaba uno de sus seguidores, por lo que Xiomy decidió responder fuerte y claro.

"Nosotros siendo nosotros. Estamos bien felices juntos, viviendo nuestro amor a nuestra manera", escribió la conductora de televisión junto a una fotografía donde aparece caminando de la mano de Jefferson Farfán en un atardecer en la playa.

Con este mensaje, Xiomy Kanashiro busca dejar en claro que su relación con Jefferson Farfán va mejor que nunca y se encuentra en su mejor momento, a pesar de los rumores y comentarios de la gente.

Xiomy Kanashiro sigue firme con Jefferson Farfán

¿Cómo inició el romance de Xiomy y Farfán?

Hace poco, Kanashiro se conectó en directo con el pódcast 'La Manada' y afirmó que por primera vez iba a hablar sobre el vínculo que la une a Jefferson Farfán. Aunque resaltó que en un inicio tenían una amistad de bastantes años, no consideró darse una oportunidad con él.

"Nunca lo he comentado. Jefferson y yo nos conocemos desde hace seis años. Lo voy a decir, amor, porque es tu programa. Por medio de un familiar me llega al oído el hecho de: 'Oye, tengo un primo que quiere conocerte'. Por ahí vi quién era y dije: 'No, no estoy interesada'", contó.

La bailarina confesó que decidió no iniciar un romance debido a que recientemente había ingresado a una agrupación musical. Además, su hermana tenía problemas de salud y ella se había independizado, por lo que consideró que no tenía tiempo para una relación.

Sin embargo, después de un tiempo de meditar sobre la gran amistad que tenían, decidió darse una oportunidad con el exfutbolista. Luego de que él le dijera que había hablado con sus madres para que puedan salir de forma oficial, aceptó conocerlo.

De esta manera, Xiomy Kanashiro decidió pronunciarse y dejar clara su postura. Aunque las especulaciones no cesan, la bailarina asegura que su relación con Jefferson Farfán sigue firme. Por ahora, ambos continúan mostrándose unidos, mientras el público sigue atento a cualquier señal que confirme o desmienta una posible crisis.