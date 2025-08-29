Madre peruana revela en TikTok, que su hijo no está a gusto con su nombre 'Yumpio Neymar': "Maldad"

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una madre peruana narró en TikTok una curiosa anécdota con su hijo adolescente, tras revelar que la demandará cuando cumpla lamayoría de edad porque no está a gusto con el nombre que con tanto cariño le puso. De inmediato, la grabación se viralizó en la plataforma china y generó diversos comentarios por parte de los usuarios.

Adolescente disgustado con su nombre

La joven progenitora contó una de sus primeras experiencias que generó incomodidad debido a nombrar a su hijo 'Yumpio Neymar'. Resulta que ella llevó a su hijo, cuando aún tenía tres años, a un centro médico en Cusco en el que la enfermera que los atendió le recriminó el nombre de su progenitor. "¿Por qué le ponen esos nombres difíciles de hablar?", le manifestó contundentemente. Mientras que la mamá solo atinó a sentir nervios. "Me puse nerviosa y se me olvidó la fecha de nacimiento", relató.

Posteriormente, sostuvo que el doctor que iba a diagnosticar a su primogénito le brindó un jocoso consejo a su entonces pequeño hijo. "Cuando cumplas la mayoría de edad le demandas a tu mamá por el nombre que te ha puesto y no te gusta, tienes derechos", dijo el galeno. Al respecto, la madre recordó que en ese momento terminó por reírse.

Asimismo, sostuvo que tras lo dicho por el médico su hijo salió contento porque podría cambiarse de nombre cuando sea mayor. La mamá narró que de joven solía consumir series coreanas como 'Boys ower Flowers', de la cual eligió el nombre de un personaje para que su hijo se llame igual. Pese al disgusto de su hijo, ella menciona que le aclara a su hijo que su nombre no es común, por lo que lo hace único y especial.

Video se viraliza y genera reacciones

Inmediatamente, el audiovisual de la curiosa anécdota de la mamá y el nombre curioso de su hijo, se viralizó en TikTok y generó una serie de comentarios jocosos de los usuarios.

"Yo quería que mi hijo se llame Goku", "Para que tu hijo sea feliz, haz la demanda ahora", "¿Cómo le vas a poner Yumpio"?", "Mejor empieza a tramitar el cambio", "Ya es maldad", "Los adolescentes no se contentan con nada", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas

De esta manera, una joven madre peruana relató en un video de TikTok, que a su hijo adolescente no le agrada el nombre que le puso. Rápidamente el audiovisual se viralizó y generó una serie de reacciones así como de comentarios.