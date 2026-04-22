Ladrones quedan atrapados en pleno asalto: Vigilante cerró la reja y frustró el robo en local comercial

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un intento de asalto terminó de forma inesperada, luego de que el vigilante de la tienda a la que ingresó un grupo de ladrones lograra cerrar la reja, dejándolos atrapados al interior del local y sin posibilidad de salir. El hecho provocó muchas reacciones en redes sociales, destacando la gran labor del personal de seguridad.

Vigilante frustra asalto encerrando delincuentes

Según las imágenes que circulan en redes sociales, un grupo de al menos cinco delincuentes ingresó a un local comercial fingiendo ser clientes, pero una vez dentro encañonaron a un trabajador que se encontraba en la puerta. Enseguida empezaron a rebuscar todo lo que se llevarían, mientras uno de ellos intentó cerrar ligeramente la puerta enrollable para no llamar la atención de los transeúntes.

Sin embargo, pasados unos segundos, se dieron cuenta de que el vigilante que estaba fuera del local cerró la reja y luego le colocó un candado para evitar que los ladrones huyeran con el botín. Al percatarse, uno de los delincuentes intentó empujar la reja, pero ya era demasiado tarde, ya que estaba sellada. Varios de ellos empezaron a mostrar signos de desesperación, llevándose las manos a la cabeza, mientras otros se acercaban para ver si podían abrir la reja.

A los pocos minutos, y sin poder salir del lugar que pretendían asaltar, los delincuentes fueron detenidos por agentes de la Policía que llegaron para realizar la intervención correspondiente. El hecho generó diversas reacciones entre los internautas, quienes destacaron que los ladrones habrían tenido poca experiencia al dejar al personal de seguridad fuera del local.

"Lo más sorprendente es que no sueltan lo que iban a robar", "¿en qué cabeza cabe que dejen salir a los rehenes?", "maravillosa jugada", "muy buena reacción del de seguridad", "quedaron atrapados como ratones", "adoro los finales felices" y "seguro era su primera chamba", expresaron.

Mujer se enfrenta a ladrón

Un asalto en un restaurante terminó de manera inesperada cuando una mujer decidió enfrentar a un ladrón armado y lo abatió a balazos, sorprendiendo a todos los presentes. Todo pasó rapidísimo y dejó escenas de mucha tensión que ahora están circulando por internet.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 11 de abril, a eso de la 1:30 p. m., en un restaurante paisa del barrio El Bosque, en Colombia. La gente disfrutaba su almuerzo con total tranquilidad e incluso un niño se encontraba presente durante esos tensos momentos vividos.

De acuerdo con la versión oficial, la mujer se percató del momento exacto en que el sujeto intentó sacar el arma, por lo que actuó de inmediato. Se acercó por detrás, lo enfrentó y utilizó su arma para neutralizarlo.

El presunto delincuente intentó huir del restaurante, pero en su escape recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el glúteo izquierdo.

Es así que, la rápida y estratégica intervención del vigilante fue clave para frustrar el asalto y evitar pérdidas mayores. Los delincuentes, sorprendidos por la maniobra, no lograron escapar y terminaron detenidos. El caso se volvió viral y generó comentarios que resaltan la importancia de la seguridad y la oportuna reacción.