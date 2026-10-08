Robot golpea a famoso streamer en plena transmisión en vivo y rompe un vidrio en Colombia

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que parecía una prueba rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la transmisión de Westcol junto a Blessd. El robot que el famoso streamer utilizará en Stream Fighters 5 realizó un movimiento inesperado, lo golpeó por la espalda y provocó una escena que rápidamente desató furor entre sus seguidores en redes sociales.

Robot golpea a Westcol

Durante el directo, Westcol y Blessd se encontraban interactuando con el artefacto y probando algunos de sus movimientos. Sin embargo, en medio de la demostración, el robot ejecutó una acción que tomó completamente desprevenido al creador de contenido. El impacto hizo que Westcol perdiera el equilibrio y terminara en el piso ante la sorpresa de quienes lo acompañaban.

El particular momento quedó registrado por las cámaras de la transmisión y posteriormente comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes generaron numerosas reacciones entre los seguidores de ambos creadores, especialmente por la inesperada reacción del robot. Pese al fuerte impacto, el incidente no habría dejado heridas en Westcol, de acuerdo con la información difundida por Blu Radio.

Asimismo, el episodio no fue el único incidente protagonizado por la máquina durante las pruebas. En el mismo contexto, uno de sus movimientos terminó rompiendo un vidrio, aumentando todavía más la atención sobre la fuerza del dispositivo y generando sorpresa entre Westcol y Blessd.

¿Por qué los streamers tienen un robot?

Cabe señalar que el robot tendrá un papel importante en Stream Fighters 5, evento programado para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Allí se producirá el particular enfrentamiento entre los robots de Westcol y Blessd, por lo que las pruebas previas han despertado gran expectativa.

Mientras se acerca la fecha del evento, los incidentes protagonizados por el robot continúan convirtiéndose en contenido viral. Esta vez, el inesperado golpe a Westcol y la rotura del vidrio volvieron a poner al artefacto en el centro de la conversación digital y aumentaron la curiosidad por conocer cómo será su desempeño en el esperado enfrentamiento.

Es así que, aunque el incidente ocurrió con un robot controlado mediante programación, también abre el debate sobre los riesgos asociados al desarrollo de tecnologías cada vez más autónomas. A medida que estos sistemas adquieren mayor fuerza y capacidad de respuesta, resulta fundamental establecer protocolos de seguridad, supervisión humana y límites claros para evitar accidentes que puedan poner en peligro a las personas.