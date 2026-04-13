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Elecciones 2026: Roger del Águila es visto en Madrid mientras iba a votar y se toma fotos con sus seguidores

Las Elecciones 2026 también dejaron momentos fuera del país. Roger del Águila fue captado en Madrid cuando iba a votar y sus seguidores aprovecharon para pedirle fotos.

Roger del Águila en local de votación de Madrid
Roger del Águila en local de votación de Madrid (Composición Exitosa)

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/04/2026

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En medio de las Elecciones Generales 2026, Roger del Águila volvió a llamar la atención, esta vez lejos de los sets de televisión. El exintegrante de Habacilar fue visto en Madrid mientras acudía a votar, pero no pasó desapercibido y terminó rodeado de seguidores que aprovecharon para tomarse fotos con él.

Raúl Romero fue miembro de mesa en España

La jornada electoral en Madrid transcurría con normalidad hasta que la figura de Raúl Romero empezó a circular en fotos y videos difundidos por votantes peruanos.

@golden_thiagoo IG:GOLDEN_THIAGO1 #fyp #parati #viral #CapCut ♬ Magdalena - En Vivo - Grupo 5 & Raul Romero

El exconductor de Habacilar, líder de Nosequién y los Nosecuántos, se puso la camiseta de miembro de mesa. Lo vieron chequeando DNIs y controlando que todo marche en orden, cumpliendo con su deber cívico de forma muy responsable.

Esto ocurrió en un local del consulado peruano en plena capital de España, donde cientos de peruanos llegaron para dejar su voto y cumplir con su deber en estas Elecciones Generales 2026.

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Según lo observado en las imágenes difundidas en diferentes redes sociales, Raúl Romero cumplió sus funciones con normalidad, sin llamar la atención más allá de su conocida figura televisiva.

No obstante, su presencia no pasó desapercibida entre los votantes, quienes de inmediato identificaron al exconductor de Habacilar, generando sorpresa y curiosidad en pleno desarrollo del proceso electoral.

"Raúl Romero es miembro de mesa en España", escribió una usuaria al enviar el dato a la cuenta de Instarándula, que luego difundió la imagen junto con la anécdota.

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Es oportuno recordar que el exanimador de Habacilar reside en Madrid, España, desde hace algunos años junto a su esposa, Carolina García-Sayán.

Roger del Águila en local de votación de Madrid

En paralelo, otro rostro conocido de la televisión peruana también apareció en la jornada electoral. Se trató de Roger del Águila, quien fue captado en los exteriores del local de votación en Madrid, saludando a ciudadanos y tomándose fotografías con varios asistentes.

Roger del Águila
Roger del Águila es visto en Madrid mientras iba a votar

La coincidencia de ambos exconductores de Habacilar en un mismo punto del extranjero generó comentarios nostálgicos entre los usuarios, quienes recordaron la etapa televisiva en la que ambos compartieron pantalla y marcaron una época en la televisión peruana.

Así, en medio de las Elecciones Generales 2026, Roger del Águila fue visto en Madrid mientras acudía a votar, protagonizando un momento cercano con sus seguidores, quienes no dudaron en acercarse para tomarse fotos con él durante la jornada electoral.

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