¿Karol G o Karol Bi?: El rumor sobre la sexualidad de la "Bichota" que encendió el debate

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El fenómeno global de Karol G ha trascendido las barreras de la música para convertir a la artista en un referente de libertad y empoderamiento. Sin embargo, esta semana la "Bichota" se convirtió en tendencia por razones ajenas a sus éxitos en las listas de reproducción.

Un rumor sobre su supuesta bisexualidad corrió como pólvora en las redes sociales, originando una mezcla de confusión, apoyo y, en algunos sectores de su fanaticada, una extraña sensación de amargura.

Todo comenzó con la difusión de unas presuntas declaraciones que la cantante habría dado a la prestigiosa revista Billboard. En ellas, supuestamente, Karol G "salía del clóset", lo que llevó a muchos internautas a rebautizarla temporalmente como "Karol Bi".

La noticia generó un revuelo inmediato, especialmente tras su reciente aparición con un cambio de look radical en el after party de los Premios Óscar 2026.

El origen del malentendido en redes sociales

La controversia alcanzó su punto máximo cuando la cuenta de fans "Acervo Karol G" publicó un comunicado ofreciendo disculpas públicas.

Los administradores del perfil admitieron haber "cruzado la línea del respeto" al abordar temas personales de la sexualidad de la artista basándose en rumores no confirmados. Pese a la rectificación, el daño mediático ya estaba hecho.

🚨 | Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas por la publicación realizada recientemente. Reconocemos que hemos cruzado la línea del respeto al abordar temas personales y sensibles relacionados con la sexualidad de la artista.

Deseamos reiterar que este perfil funciona... https://t.co/G1RAdu3z67 — acervo karol g (@acervokarolg) March 17, 2026

No obstante, la intérprete de "Amargura" siempre ha mantenido una postura de apoyo total a la comunidad LGBTQ+ sin necesidad de poner nombres específicos a su propia identidad.

El silencio de la Bichota y el impacto en su imagen

Hasta el momento, Carolina Giraldo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este incidente específico. Su silencio es interpretado por muchos como una forma de no darle importancia a noticias falsas, mientras que otros esperan que aproveche su plataforma para zanjar las especulaciones.

Mientras tanto, sus fans se debaten entre la defensa a ultranza de su privacidad y el interés genuino por conocer más allá del personaje artístico.

Lo sucedido con el rumor de "Karol Bi" evidencia la fragilidad de la verdad en la era de la inmediatez digital. Más allá de la curiosidad que despierte la vida amorosa de la estrella paisa, queda claro que su impacto cultural reside en su música y en el mensaje de autenticidad que predica.

Al final, sea cual sea su realidad personal, el legado de la "Bichota" sigue siendo el de una mujer que enseña a sus fanáticos que, a pesar de las críticas y los rumores, siempre "mañana será bonito".