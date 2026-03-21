Robots humanoides refuerzan patrullaje: Lucha contra la inseguridad en Bogotá

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lucha contra la inseguridad ciudadana. Robots humanoides equipados con inteligencia artificial (IA) ya refuerzan el patrullaje en Bogotá, Colombia, vigilando espacios públicos las 24 horas del día.

Robots humanoides con IA vigilan las calles

La criminalidad y la ola delincuencial no solo son temas preocupantes en Perú, sino también en otros países como Colombia. En el marco de la implementación de estrategias para hacerle frente a la inseguridad ciudadana, se comenzó con la implementación de robots humanoides con IA.

Estos robos vigilantes han comenzado a recorrer centros comerciales y conjuntos residenciales en Bogotá. Uno de los primeros dispositivos en llegar es Vicente, un prototipo que no solo observa, sino que también tiene las facultades de poder interactuar con las personas y cambiar las rutinas de vigilancia.

Incluso, "Vicente, el guarda de la gente" se acerca a la gente que ve y le explica su función: mejorar la seguridad mediante tecnología avanzada.

"La seguridad está evolucionando. Hoy la tecnología no reemplaza la seguridad, la hace más precisa, eficiente e inteligente", señala durante sus intervenciones públicas que se ha viralizado en redes sociales al ver que la ciencia ficción acaba de salir del cine... y está caminando por las calles de la capital colombiana.

Estrategia de lucha contra la inseguridad en Bogotá

Este robot humanoide con inteligencia artificial vigila los espacios públicos las 24 horas del día y ayuda a la policía reforzar las calles. No duermen, no se distraen y, al parecer, tampoco se cansan. Están equipados con cámaras de alta definición, sensores y con la IA pueden analizar lo que ocurre en tiempo real.

De acuerdo con Miguel Ángel Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad (Andiseg), estos robots tienen un enfoque principalmente preventivo, ya que pueden identificar patrones de comportamiento sospechoso, emitir alertas tempranas y comunicarse en tiempo real con centros de control, así como activar protocolos con la Policía.

Pese a que el despliegue de robots inteligentes como "Vicente" en Bogotá todavía es lmitado, ya resulta algo novedoso para la ciudadanía, quienes esperan que esta estrategia pueda ayudar a reducir los robos en la capital. Las empresas de vigilancia privada impulsan esta estrategia como parte de un proceso de modernización del sector.

¿La seguridad está evolucionando? Bogotá ya pone a prueba robots humanoides con IA para vigilancia y patrullaje 24/7 en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana. La escena se volvió viral en redes sociales.