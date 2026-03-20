Joven se viralizó al lanzar advertencia a amigos de su novio tras ampay de Mario y Said: "Denlo por muerto"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El ampay de Mario Irivarren y Said Palao en Argentina junto a mujeres en un yate ha tenido grandes consecuencias no solo en torno a sus relaciones mediáticas sino que puesto en alerta a diversas mujeres sobre lo que podrían realizar sus enamorados cuando salen con otros amigos. En ese contexto, una joven peruana se viralizó tras lanzar advertencia a amigos de su novio para evitar que 'caiga' al mismo estilo de los chicos reality.

Drástica medida tras ampay de Mario y Said

Las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme en el que se observa a Mario Irivarren y Said Palao disfrutando de un día soleado con mujeres en Argentina, como si fueron solteros, ha ocasionado diversas reacciones dejando mal parados a los integrantes de 'Esto es guerra' donde los catalogan como infieles.

A ello se suma que han faltado el respeto a sus relaciones en el caso de Mario a Onelia Molina, quien dio por finalizada su relación. En tanto, la esposa de Said, Alejandra Baigorria rompió su silencio y entre lágrimas ha afirmado que se tomará un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido.

En tal sentido, el destape de esta infidelidad ha ocasionado que diversas mujeres se pongan 'las pilas' en sus relaciones ante lo que puedan realizar sus enamorados cuando salen solos a cualquier lado. Tal es el caso de una joven que en TikTok ha compartido la drástica medida que ha adoptado para que su novio no cometa lo mismo que los chicos reality.

En el audiovisual se observa a la fémina mirando fijamente a la cámara y dejando en claro que es un mensaje directo para los amigos de su novio y que inclusive lo den por fallecido.

"Este es un mensaje para los amigos de mi novio. Olvídense de este hue***, denlo por muerto. No va a ir a ningún lado ni pichanga, ni a jugar play station, a ningún lado. No va a ir ni a jugar póker ni a nada. Ustedes quieren verlo vengan acá (...) Después del ampay de Said y Mario, él 'paga pato'", expresó.

Así reaccionaron los usuarios al video

Como era de esperarse, de manera inmediata el video se viralizó generando una serie de reacciones así como comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales más aún porque estaba relacionado al ampay de Mario Irivarren y Said Palao.

"La tranquilidad que me da estar soltera", "Concuerdo contigo", "Qué feo que piensen así", "100 % de acuerdo contigo", "Facto hermana", "Me inspiras", fueron algunos comentarios.

Es así como, una joven se viralizó al lanzar una advertencia a los amigos de su novio tras el ampay de Mario Irivarren y Said Palao. Todo quedó registrado en un video que generó diversas reacciones y comentarios.