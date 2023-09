El fin de una era: por primera vez en 20 años, ni Messi ni Cristiano Ronaldo jugarán la Champions League

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Las etapas, por más hermosas y destacables que sean, acaban. Más aún si hablamos de deportes profesionales con un altísimo nivel. Y parece que la etapa más gloriosa de la historia del fútbol europeo llegó a su fin: por primera vez en 20 años, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi jugarán la UEFA Champions League, que inicia el presente martes 19 de septiembre su edición número 69.

Esta edición de la Champions ha sido fuertemente marcada por la ausencia de grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez o Neymar Jr, por la salida de estos al fútbol de Arabia. Por su lado, Lionel Messi dejó el PSG por un ambicioso proyecto en el Inter de Miami.

Si bien las salidas de múltiples figuras por la liga árabe o estadounidense ha sido una tendencia en el pasado mercado, esta ocasión será muy distinto, debido a que los que son considerados los mejores futbolistas de la historia por muchos -Messi y Cristiano- se ausentará por primera vez desde la campaña 2003/04.

Fueron los mejores

La rivalidad deportiva entre el portugués y el astro argentino trascendió por casi dos décadas en el fútbol europeo de máximo nivel, marcando hitos que difícilmente se volverán a alcanzar. Por ejemplo, ambos jugadores son los goleadores históricos de la competencia: Cristiano Ronaldo ha anotado 140 goles en Champions, mientras que Messi 129.

Además, el 'Bicho' ostenta un récord que en el formato actual nadie pudo alcanzar: anotar 17 goles en una misma temporada, y por más sorprendente que parezca, el único que ha estado cerca de superar esa marca fue él mismo. Messi, por su parte, llegó a anotar 14 goles como máximo.

Cristiano Ronaldo es conocido como 'Mr Champions' por ser el futbolista más determinante de la historia de la máxima competencia europea, ganando el trofeo en 5 ocasiones distintas y teniendo memorables campañas, como la 2016/17, en la que le hizo 5 goles al Bayern Múnich, 3 al Atlético de Madrid, y 2 a la Juventus, en la final.

La última vez que se enfrentaron Messi y CR7 por la competencia ocurrió el 8 de diciembre del 2020, en el triunfo 3-0 de la Juventus sobre el Barcelona, encuentro en el cual Cristiano anotó dos goles.

¿Qué partidos se jugarán?

La competencia empezará a jugarse en las próximas horas de la mañana, siendo el AC Milán vs Newcastle United a las 11:45 horas el partido inaugural, seguido por el BSC Young Boys vs RB Leipzig a la misma hora.

Entradas ya horas de la tarde, PSG vs Borussia Dortmund, Lazio vs Atlético de Madrid, Barcelona vs Royal Antwerp y el Manchester City vs Estrella Roja terminan adornando una cartelera de encuentros más que atractiva para iniciar una nueva edición de la competición.

Sin embargo, la competencia perderá a dos de sus estandartes más grandes, que por primera vez en 20 años, no participarán. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son las ausencias más grandes de la Champions League, que empieza el día de hoy.