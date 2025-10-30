Selección Peruana confirmó amistoso antes de fin de año: Bolivia será el rival antes de su repechaje

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana tendrá un amistoso más antes de cerrar un 2025 para el olvido. Y es que mediante sus redes sociales, la Federación Boliviana de Fútbol confirmó que disputará un encuentro de preparación ante el combinado patrio el próximo 21 de diciembre.

De acuerdo a la información publicada, el equipo altiplánico tomará este duelo a modo de preparación pensando en lo que será el repechaje para el Mundial 2026 el cual disputará en marzo del 2026 ante un rival aún por confirmar.

Selección Peruana se medirá ante Bolivia antes de fin de año

Luego de los amistosos en Rusia donde enfrentarán al local y a Chile en el mes de noviembre, la Selección Peruana afrontará este nuevo partido bajo las ordenes de Manuel Barreto. Esta vez, el escenario elegido será el renovado Estadio Félix Gallardo de Chincha la cual ahora cuenta con la capacidad para albergar 14 mil espectadores.

"¡Cerramos el año con un nuevo amistoso internacional. La Verde tiene confirmado su último amistoso del año. Nuestra Selección Nacional enfrentará a Perú el 21 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al repechaje de marzo del próximo año", indicó la FBF.

Como se recuerda, los dirigidos por Óscar Villegas lograron su boleto al repechaje mundialista tras vencer por la mínima diferencia a Brasil en El Alto en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. A partir de ahí, iniciaron su preparación por lo que será estos encuentros los cuales le darían acceso a una Copa del Mundo tras más de 30 años.

✅ #LaVerde tiene confirmado su último amistoso del año. Nuestra Selección Nacional enfrentará a Perú el 21 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al repechaje de marzo del próximo año. pic.twitter.com/eMMYnNuv1n — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) October 30, 2025

El presente de la Selección Peruana

Mientras Bolivia se encuentra muy cerca del próximo mundial, el presente de la Bicolor es totalmente opuesto ya que en las últimas clasificatorias quedó penúltimo con 12 puntos, solo por delante de Chile.

Desde la Federación Peruana de Fútbol, se decidió la salida de Oscar Ibáñez de la dirección técnica para luego anunciar a Manuel Barreto como entrenador interino. Bajo su gestión, se disputó un amistoso ante Chile de visitante el cual terminó con derrota por la mínima diferencia.

Luego de ello se viajará a la lejana Rusia para medirse ante el local y el combinado chileno para luego cerrar el año ante los altiplánicos. Posteriormente, Jean Ferrari anunciará al director técnico que se hará cargo del siguiente proceso mundialista.

De esta manera, la Selección Peruana disputará un amistoso ante Bolivia el próximo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo de Chincha.