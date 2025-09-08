¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 8 de septiembre del 2025

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el precio de la compra y venta del dólar en el Perú el día de hoy, lunes, 8 de septiembre, te permitirá tomar mejores decisiones financieras. Si tienes ahorros en esta divisa, conocer el tipo de cambio te ayudará cambiar en el mejor momento y evitar pérdidas por fluctuaciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

En un contexto marcado por la incertidumbre económica global y los movimientos del mercado financiero, conocer el tipo de cambio actualizado permite a ciudadanos, inversionistas y empresas tomar decisiones más informadas. En ese marco, te revelamos los valores de este lunes para la compra y venta de esta moneda estadounidense, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

Compra: S/3.519

S/3.519 Venta: S/3.527

Tipo de cambio oficial del dólar en Perú, según SUNAT.

Como es público, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio interbancario en el país. El precio de esta divisa cerró la semana el viernes 5 de septiembre en 3,5210, con un máximo de 3,5250 y un mínimo de 3,5150.

Cierre del tipo de cambio interbancario, según el BCRP.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Entre otros datos para este inicio de semana, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.510 | Venta S/ 3.540 - Debes tener en cuenta que estos valores, con el paso de las horas, puede variar.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Cada cambio en la cotización del dólar repercute directamente en tu bolsillo: desde el precio de los alimentos hasta el valor de tus ahorros. Entender por qué varía el tipo de cambio es clave para tomar mejores decisiones financieras en un país como Perú. A continuación te revelamos cuáles podrían ser los factores de la fluctuación de esta moneda.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Intervención del BCRP.

Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU .: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Oferta y demanda: Si más gente quiere dólares (para importar, viajar, ahorrar), el precio sube. Si quieren soles, baja.

¿Dónde consultar el tipo de cambio?

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en las siguientes entidades.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

