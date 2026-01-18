RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Siniestro sin control

Devastadores incendios en Chile: Boric decreta estado de catástrofe y se reportan al menos 15 fallecidos

Incendios forestales se registran en Chile siendo las regiones de Ñuble y Biobío las zonas más afectadas. Al menos 15 fallecidos fueron confirmados por el gobierno de Gabriel Boric quien decretó estado de catástrofe.

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 18/01/2026

Extenso y devastador. Chile registra numerosos focos de incendio que afectan principalmente el centro sur del país sudamericano. Ante la gravedad de los incendios forestales, el gobierno de Gabriel Boric ha decretado las regiones de Ñuble y Biobío en estado de catástrofe y además han confirmado 15 fallecidos.

Declaran estado de catástrofe por incendios

Chile enfrenta un gran tragedia ambiental que continúa amenazando a la población y comunidades desde la madrugada del sábado 17 de enero.

Ante ello, el gobierno de Gabriel Boric ha declarado este domingo 18 el estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío por los múltiples focos forestales que no pueden ser controlados hasta el momento. Al menos 24 siniestros están ocurriendo en simultáneo, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

"Todos los recursos están disponibles", informó Boric dando cuenta que las Fuerzas Armadas tomarán el control sobre la zona. Se estima que el jefe de Estado se traslade hacia la zona afectada.

De acuerdo a los videos difundidos en redes sociales y los medios locales, se observa una gran nubosidad por la zona donde los puntos de los incendios aún se mantienen activos. 

Se difundieron primeras imágenes que muestra la gravedad del siniestro a plena luz del día. Casas completamente calcinadas, carreteras bloqueadas y gran nubosidad permanece en la zona que ha sido controlada.

Al menos 15 fallecidos por incendios

El epicentro de la catástrofe se encontraría en las localidades de Penco y Lirquén, en Concepción, zonas que ya han quedado completamente destruidas por las llamas del fuego.

En ambas regiones se esperan que alcancen altas temperaturas por sobre los 30 grados que sumado a los fuertes vientos dan condiciones climáticas que "no son buenas y dan cuenta de temperaturas extremas". 

Al menos 15 personas fallecieron por la ocurrencia de los incendios, indicó el ministro Elizalde. Esta confirmación se dio a pesar de que se inició la evacuación de unas 50,000 personas.

"Además del fallecido el día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la Región del Biobío", detalló.

Las zonas afectadas de Penco y Lirquen son los principales puntos críticos por lo que se ha declarado estado de catástrofe en Chile ante la continuidad de los incendios forestales. Al menos 15 personas han fallecido por los siniestros.

