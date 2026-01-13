Anuncian corte de AGUA este miércoles, 14 de enero: AQUÍ la lista de distritos que se verán afectados

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este miércoles, 14 de enero, en algunos distritos de Lima Metropolitana. Conoce si tu zona se verá afectada con esa medida.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

A través de su portal oficial y canal de difusión de WhatsApp, Sedapal informó a los usuarios que el corte de agua potable este miércoles se deberá a trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para garantizar el adecuado almacenamiento del recurso hídrico esencial en los hogares de toda la capital.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como juntar agua desde ya en recipientes limpios y aconseja que, en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, con el número del suministro a la mano.

Interrupción del servicio en Ate

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

A.H. Huaycán Zona T, UCV 211-218-222, Franja Comercial. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 151.

Sin agua en Pueblo Libre

C.R. Villa Militar, Cercado, Urb. Florida. Cuadrante: Av. San Martín, Av. Córdova, Av. Mariano Cornejo, Av. Paseo de los Andes, Calle Santa Rosa. Cuadrante: Av. Simón Bolívar, Av. Paso de los Andes, PS 4, calle Rosa Toledo, Av. Sucre, Av. Gral. José Egúsquiza. Av. Mariano Cornejo. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión : Ejecución de empalmes.

Ejecución de empalmes. Sector 29.

Corte en Villa María del Triunfo

Habilitaciones del Sector 308, Las Lomas, A.H. Alto Tiwinza. Cuadrante: Psje. N3, Calle N2, Psje. N9, Av. José C. Mariátegui, Psje. Virgen de las Nieves. Habilitaciones: Villa Limatambo, Villa Monte Bektu, Florida Sector San Gabriel, 3 de Mayo, Las Malvinas, Antonio Raymondi, 2000, Virgen de Guadalupe, Nueva Jerusalén, Caminos de la Hermandad, Ampliación Virgen del Rosario, Las Lomas. Habilitaciones: Cuadrante: Psje. N3, Calle N2, Psje. N9, Av. J.C. Mariátegui, Psje. Virgen de las Nieves. Se realizará el abastecimiento al establecimiento de Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalmes.

Ejecución de empalmes. Sector 308.

En Comas y La Molina

La empresa estatal de Sedapal también reportó que el corte de agua potable se dará en Comas, precisamente en la Coop. Santa Ligia, Urb. El Carabayllo, desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. por limpieza de reservorio.

Por último, especificó que el distrito de La Molina también se verá afectado temporalmente:

Horario de corte: Desde las 1:00 a.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 1:00 a.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: Urb. La Molina Vieja I y II etapa, Urb. El Remanso de La Molina I etapa, Urb. La Hacienda.

Urb. La Molina Vieja I y II etapa, Urb. El Remanso de La Molina I etapa, Urb. La Hacienda. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 198.

Así que el saber que Sedapal programó corte de agua en al menos cinco distritos de Lima para el miércoles, 14 de enero, te permitirá planificar tus actividades diarias, almacenar el recurso hídrico y evitar inconvenientes en lo que dure la suspensión temporal del servicio.