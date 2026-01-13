Precio del DÓLAR y tipo de cambio este martes, 13 de enero del 2026: ¿Tendencia a la baja?

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el precio del dólar te permite proteger tu poder adquisitivo y evitar pérdidas. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este martes, 13 de enero, en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar este 13 de enero?

Estar informado sobre el precio del dólar en Perú te permite tomar decisiones acertadas y ahorrar dinero en cada transacción. Asimismo, recuerda que si estás viajando, saber el tipo de cambio de esa divisa te permite calcular cuánto te costarán las cosas en otro país y que también puede afectar el costo de los bienes importados y exportados.

Una entidad del Estado que te permite estar al día sobre las tendencias y proyecciones del tipo de cambio en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta de esa moneda extranjera en el mercado cambiario de nuestro país, que te mostramos a continuación:

MARTES, 13 DE ENERO COMPRA VENTA S/ 3.355 S/ 3.368

¿Bajó el precio del dólar? De acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se percibe una leve variación de la divisa estadounidense en Perú, en comparación con el día de ayer, 12 de enero, donde la compra era de S/3.358 y la venta de S/3.365. ¿Pero por qué varía el precio? Pues bien, el comportamiento del dólar responde a diversos factores, entre ellos:

Oferta y demanda de dólares.

de dólares. Precios de los commodities : Perú es un país exportador de recursos naturales como cobre, oro, petróleo y otros minerales. Los precios internacionales de estos influyen directamente en la entrada de divisas al país.

Perú es un país exportador de recursos naturales como cobre, oro, petróleo y otros minerales. Los precios internacionales de estos influyen directamente en la entrada de divisas al país. Decisiones de la Reserva Federal de EE. UU . (FED).

. (FED). Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Tipo de cambio dólar paralelo

Otro dato que debes tener en cuenta si buscas anticipar los cambios económicos y planificar con mayor seguridad tus finanzas es el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización del dólar 'Ocoña' o también conocido como 'dólar de la calle' es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar paralelo y Sunat.

Así cerró el dólar ayer, 12 de enero

Por otro lado, el BCRP reporta en su página web que el dólar en nuestro país cerró ayer, lunes 12 de enero, en S/3,3600 (con una apertura de S/3,3600), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,601, con un máximo de S/3,3620 y un mínimo de S/3,3590.

Cotización del tipo de cambio, ayer 12 de enero.

No olvides comparar, antes de cualquier transacción, el precio del dólar para la compra y venta en la jornada de este martes, 13 de enero, y así evitar cometer algún error que pueda afectar tu economía o la de tu hogar.