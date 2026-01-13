Temblor sacude Perú HOY, martes 13 de enero: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del último SISMO?

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce todos los detalles del último sismo sentido hoy, martes, 13 de enero, en Perú: magnitud, epicentro y profundidad del movimiento telúrico, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido hoy en Perú: ¿Cuál fue la magnitud?

Mantenerse informado sobre los sismos en Perú es crucial por varias razones, especialmente porque el país está ubicado en una zona sísmica activa debido a su posición en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona de alta actividad sísmica y volcánica. En ese marco, una entidad que te permite conocer cada uno de los detalles de esos movimientos telúricos es el Centro Sismológico Nacional del IGP.

Pues bien, de acuerdo a su más reciente reporte en redes sociales, el último sismo que sacudió el país este martes 13 de enero, precisamente a las 2:28 a.m., tuvo una magnitud de 4.8 a 295 kilómetros al sur de Tacna con una profundidad de 138 kilómetros.

Asimismo, el boletín reporta que la actividad sísmica al sur del país tuvo un nivel de intensidad III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0034

Fecha y Hora Local: 13/01/2026 02:28:30

Magnitud: 4.8

Profundidad: 138km

Latitud: -20.63

Longitud: -69.77

Intensidad: III Tacna

Referencia: 295 km al S de Tacna, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 13, 2026

¿Cuál fue el epicentro del último temblor?

Otra entidad del Estado que monitorea, valida y proporciona información oficial sobre peligros, emergencias y desastres para la oportuna toma de decisiones y funciona las 24 horas del día durante todo el año, coordinando con los centros de operaciones de emergencia regional, local y sectorial, es el COEN-INDECI.

Respecto al último temblor que sacudió Tacna hoy, señala que su epicentro fue en Chile con una latitud de -20.63 y longitud de -69.77 grados. Hasta el momento no se reportan daños ni víctimas; sin embargo, le recuerda a la ciudadanía tener siempre lista su mochila de emergencia y mantener la calma en todo momento ante una actividad sísmica.

Epicentro del último sismo sentido hoy, 13 de enero.

Otro sismo sentido este martes, 13 de enero

¡Pero ten en cuenta! Perú no solo fue remecido por el temblor en Tacna este martes, ya que de acuerdo al último reporte del IGP, previamente, un sismo de magnitud 3.6 se registró a 32 kilómetros al norte de Mollendo, Islay, en el departamento de Arequipa, con una profundidad de 21 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0033

Fecha y Hora Local: 13/01/2026 00:57:00

Magnitud: 3.6

Profundidad: 21km

Latitud: -16.75

Longitud: -71.92

Intensidad: II Mollendo

Referencia: 32 km al N de Mollendo, Islay - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 13, 2026

