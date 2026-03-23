Corte de LUZ el martes 24 de marzo: Distritos afectados hasta por 10 horas sin servicio en Lima y Callao

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! Anuncian nuevo corte de luz en distritos de Lima y el Callao programado para el martes 24 de marzo. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico, según el comunicado de Pluz Energía Perú.

Sin luz hasta por 10 horas en Lima y Callao: ¿Por qué?

Si pensabas hacer uso de algún artefacto que necesite luz este martes 24 de marzo, lo ideal es conocer primero si tu distrito se verá afectado con el corte del servicio eléctrico programado.

De acuerdo a lo revelado por Pluz Energía, la interrupción del suministro hasta por 10 horas en zonas de Lima y Callao se deberá por trabajos técnicos destinados a mejorar la red de distribución y evitar averías futuras.

Ante esta situación, la empresa recomienda a los usuarios a tomar las precauciones necesarias para mitigar el impacto de no contar con electricidad en sus hogares en el horario programado. A continuación los distritos que se verán afectados.

¿En qué distritos será el corte de luz el 24 de marzo?

Sin servicio en Los Olivos

Horario del corte: Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.

Áreas afectadas: Urb. San Roque Mz. B, D, K, K1, O Prima, Av. Central Mz. D, H, I, J, Av. Huandoy Mz. H, P, Av. San Roque Mz. K, Av. Manco Cápac Mz. R, Calle Orion Mz. J, calle Urano Mz. G, N, pasaje Nova Mz. G, G1, calle Santa Rosa Mz. Q, A.H. Enrique Milla Ochoa Mz. A, B, Av. Central Mz. J14.

afectadas: Urb. San Roque Mz. B, D, K, K1, O Prima, Av. Central Mz. D, H, I, J, Av. Huandoy Mz. H, P, Av. San Roque Mz. K, Av. Manco Cápac Mz. R, Calle Orion Mz. J, calle Urano Mz. G, N, pasaje Nova Mz. G, G1, calle Santa Rosa Mz. Q, A.H. Enrique Milla Ochoa Mz. A, B, Av. Central Mz. J14. También habrá corte de luz desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en A.H. Armando Villanueva del Campo calle 50 Mz. 57, 58, Urb. Villa Sol III etapa Mz. M, calle F. Cornejo Mz. P, A.H. Centro Unión Lacabamba Mz. M, P, 56, 57, 58.

En San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde las 8:30 a.m. hasta las 2:30 p.m.

Zonas sin luz: Urb. San Carlos, Av. 13 de Enero cdras. 26, 27, Mz. U, X, Y, Av. El Sol cdras. 5, 6, Av. Lima cdra. 26, Mz. X, Y, calle 11 Mz. R, RR, calle 12 Mz. S, calle 13 Mz. T, U, calle 14 Mz. Y, W, calle L Mz. W, V, Jr. Jarmesonita cdra. 3, Jr. Pedregal cdra. 4, Jr. Las Arcillas cdra. 27, Jr. Los Diamantes cdra. 26, Jr. Los Terrazos cdra. 26, Jr. Piedra Luna cdra. 26, Jr. Los Corales cdra. 3.

En Comas

Sin luz desde las 9:00 a.m. hasya la 1:00 p.m. en calle A, Mz. A lote 20.

En Puente Piedra

Corte desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Peq. Avicultores El Dorado Mz. E, E1, H.

Otras zonas afectadas por la suspensión del servicio

También se ejecutará el corte de luz en los distritos que se señalan en las imágenes. Para mayor información puedes ingresar al portal oficial de Pluz Energía a través de este LINK.

Es así como Pluz Energía Perú confirmó que ejecutará un nuevo corte de luz en distritos de Lima y Callao el martes 24 de marzo, por lo cual, recomienda a los vecinos de las zonas afectadas a desconectar sus artefactos eléctricos antes del inicio de las labores para evitar posibles daños ante el retorno del flujo.