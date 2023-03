Arequipa: Roban por segunda vez víveres de la olla común "El Divino de los Jazmines"

20/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lamentable. Un grupo de madres denunciaron a través de los micrófonos de Exitosa que robaron víveres y hasta balones de gas de la olla común denominada "El Divino de los Jazmines", ubicada en la parte alta del distrito de Cayma, región Arequipa. Este sería el segundo robo que se reporta en la zona.

Productos eran donaciones de Qali Warma

Arroz, azúcar, fideos, aceite son algunos de los productos que se llevaron los delincuentes, además de balones de gas, que fueron obtenidos a través del programa nacional de alimentación Qali Warma. En ese sentido, una de las afectadas indicó que para los siguientes días se quedaron desabastecidas de insumos, por lo que pidió apoyo.

"En cada paquete que nos trae Qali Warma hay 30 bolsas de arroz, tres cajas de aceite, cuatro paquetes de fideo. También había cuatro balones de gas (...) se han llevado productos que han sido canjeado y otros que han sido comprados", declaró para nuestro medio.

Robo afecta a 120 personas beneficiarios

En conversación con nuestro reportero, la madre de familia detalló que la pérdida de alimentos de la olla común "El Divino de los Jazmines" afecta a 120 personas. "Necesitamos que nos apoyen con balones de gas, víveres para poder cocinar, por favor", expresó.

Cabe precisar que, en mayo del año pasado, esta misma olla común también sufrió un robo similar y tras hacerlo público, algunas personas y la Municipalidad Distrital de Cayma les entregaron víveres a través del programa Ollas Comunes Saludables.

Congresista es pierde los papeles en Arequipa

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, llegó hasta la ciudad de Arequipa para realizar sus actividades por la semana de representación, pero grande fue su sorpresa cuando los pobladores del distrito de Majes comenzaron a insultarlo y "echarlo" de su ciudad.

A las fueras del Gran Comedor Las Delicias, el parlamentario se enfrentó a un grupo de personas que rechazaban su presencia y se lo hacían saber a través de gritos e insultos que le impedían salir del recinto.

"Están a costumbrados a vivir del pueblo. No te voy a tener miedo... como hombre he salido a marchar en defensa de la democracia, más de 50 muertos y no te importa. Vividor, tragas con la plata del estado. Ratero y delincuente, nos 'terruqueas' igual que los fujimoristas", reprendió uno de ellos con su megáfono.

El congresista no pudo mantener la calma y también se atrevió a responder en el mismo tono, exasperando aún más a los ciudadanos. "Quién ch.... te crees tú. ¡Ven solo huevón, ven!", expresó Martínez antes de mentarle la madre.