PNP activó Plan Cerco tras violento asalto de lingotes de oro en San Miguel: "No quedará impune"

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el violento asalto armado de lingotes de oro en San Miguel este domingo 22 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó a la ciudadanía que "activó de inmediato" el Plan Cerco y ejecutó un despliegue policial intensivo en la zona.

PNP informó sobre respuesta inmediata ante robo de oro

A horas de la mañana de hoy, delincuentes con armas largas interceptaron dos vehículos que trasladaban 8 kilos de oro en lingotes en plena vía Costa Verde, a la altura de la subida de la avenida Escardó, desatando una balacera que dejó dos heridos.

Ante el hecho criminal, la PNP emitió un comunicado informando que dispuso el despliegue policial y el Plan Cerco en dicho tramo de la famosa avenida, "coordinando acciones estratégicas para ubicar, identificar y capturar a los responsables".

"Se ha asegurado la escena para el trabajo de criminalística y se viene brindando apoyo a las personas afectadas, en coordinación con las autoridades correspondientes", precisaron.

Asimismo, la institución advirtió que el acto criminal "no quedará impune", señalando que los efectivos policiales se encuentran actuando "con firmeza, rapidez y determinación".

Finalmente, la Policía Nacional aseguró a la población que está presente interviniendo a quienes corresponda.

"Cada unidad operativa se encuentra movilizada para restablecer el orden y garantizar la seguridad", agregó la PNP.

Momentos de terror en plena Costa Verde por asalto a mano armada

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 a. m., a la altura de la subida hacia la calle Mariscal Agustín Gamarra, en medio del tránsito vehicular y ante la mirada de vecinos.

Según Canal N, la Policía recibió la alerta del robo y solicitó de inmediato la presencia de paramédicos. Dos personas resultaron heridas, una de ellas con golpe en la cabeza y sangrado, siendo atendidas en el lugar antes de su traslado a un centro de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas trasladaban dos lingotes de oro en vehículos particulares, cuando fueron interceptadas por dos camionetas negras. De estas unidades descendieron sujetos encapuchados y armados, quienes redujeron a los conductores para apoderarse de la carga.

Según La República, el asalto ocurrió en una zona de alto tránsito, lo que generó momentos de tensión entre conductores y peatones. Los delincuentes actuaron de forma rápida y coordinada, bloqueando el paso de los vehículos para ejecutar el robo en pocos minutos. En tanto, vecinos de edificios cercanos lograron grabar parte del robo.

Las víctimas fueron identificadas como César Sernaque y Elmer Valverde, quienes se dirigían hacia el Callao con la carga.

Tras el asalto armado de lingotes de oro en San Miguel, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que "activó de inmediato" el Plan Cerco y todos sus protocolos en la Costa Verde la mañana de este domingo.